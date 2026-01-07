Hindustan Hindi News
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीWill Dayaben Return to Taarak Mehta Ka Ooltah Chasmah Abdul Bhai Gives Clear Reply
'वो तो अभी मुमकिन नहीं है...', क्या तारक मेहता का उल्टा चश्मा में होगी दयाबेन की वापसी?

'वो तो अभी मुमकिन नहीं है...', क्या तारक मेहता का उल्टा चश्मा में होगी दयाबेन की वापसी?

संक्षेप:

तारक मेहता का उल्टा चश्मा में दयाबेन के किरदार की कमी हर किसी को खल रही है। फैंस जानना चाहते हैं कि क्या दयाबेन कभी शो में वापस आएंगी? अब इस सवाल का जवाब शो में अब्दुल का किरदार निभाने वाले शरद संकला ने दिया है।  

Jan 07, 2026 09:19 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
तारक मेहता का उल्टा चश्मा का नाम जब भी लिया जाता है, लोगों को दयाबेन का किरदार याद आ जाता है। शो में दिशा वकानी दयाबेन का किरदार निभाती थीं। हालांकि, काफी सालों पहले ही शो से दयाबेन का किरदार गायब हो गया था। अब फैंस को इंतजार है कि दिशा वकानी यानी दयाबेन का किरदार एक बार फिर शो में वापसी करे। इस बारे में शो में अब्दुल का किरदार निभानेवाले शरद संकला ने बात की। उन्होंने कहा कि अभी तो ये मुमकिन नहीं है।

Awaara Musaafir पॉडकास्ट में शरद संकला से पूछा गया कि क्या शो में दयाबेन की वापसी कब होगी? इसपर शरद संकला ने कहा, "वो तो अभी मुमकिन नहीं है। बोल भी नहीं सकते। आ भी सकती हैं, नहीं भी आ सकती हैं।

दयाबेन की वापसी के सवाल पर क्या बोले अब्दुल?

उन्होंने कहा कि हमारे प्रोड्यूसर किसी भी एक्टर को छोड़ना नहीं चाहते हैं। उन्होंने कहा, “कितना साल हो गया दया के किरदार को गए हुए? 8 साल। 8 साल से फिर भी आप तारक मेहता देख रहे हैं। फिर भी आप तारक मेहता में दया को मिस कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जैसे ऑडियंस इंतजार कर रही है। वैसे ही असित मोदी भी कर रहे हैं। अगर वो आती हैं तो अच्छी है। अगर नहीं आती हैं तो उसका भी कोई रास्ता निकाला जाएगा। प्रोड्यूसर तो हमारा यही चाहेगा, मेरी पुरानी एक्टर है, आना चाहिए। फिर उसकी लाइफ में क्या चलता है, क्या है, क्या नहीं, क्या निर्णय है। सिंपल सी बात है सबकी अपनी-अपनी लाइफ है, वो उनका अपना-अपना निर्णय है। ऑडियंस ने इतना प्यार दिया उस किरदार को, ऑडियंस तो चाहेगी कि वहीं आएं।”

2008 में शुरू हुआ था तारक मेहता का उल्टा चश्मा

तारक मेहता का उल्टा चश्मा की बात करें तो ये शो साल 2008 में शुरू हुआ था। साल 2008 में शुरू हुआ ये शो आज भी फैंस को एंटरटेन कर रहा है। शो ने 4500 से ज्यादा एपिसोड्स पूरे कर लिए हैं। इस शो को अब तक कई पुराने किरदार अलविदा कह चुके हैं, लेकिन फैंस के बीच अब भी शो की लोकप्रियता कम नहीं हुई है।

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah

