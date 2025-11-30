अशनूर को घर से निकालने के बाद सलमान ने लिया सिद्धार्थ शुक्ला का नाम; 'उनमें गुस्सा था लेकिन…'

संक्षेप: बिग बॉस 19 के इस हफ्ते के वीकेंड के वार पर अशनूर कौर को सलमान खान ने बाहर कर दिया। अशनूर को बाहर निकालने के बाद सलमान खान ने बिग बॉस 13 के विनर सिद्धार्थ शुक्ला का नाम लिया।

बिग बॉस 19 के वीकेंड के वार पर सलमान खान ने शो के एपिसोड में ही अशनूर कौर को घर से निकाल दिया। उन्होंने घरवालों को अशनूर और तान्या का वो वीडियो दिखाया जहां अशनूर ने तान्या को लकड़ी के फट्टे से मारा था। घरवाले वीडियो देखकर हैरान रह जाते हैं। अशनूर के दोस्त प्रणित भी वीडियो देखने के बाद बोले कि अशनूर ने जानबूझकर तान्या को मारा है।

सलमान ने लगाई अशनूर की क्लास सलमान खान ने अशनूर को घर से निकालने से पहले उनकी क्लास निकाली। जब अशनूर घर से निकल गईं तब सलमान खान ने घरवालों से कहा कि उन्हें भी बुरा लग रहा है कि अशनूर को इस तरह से घर से जाना पड़ा। इसी बातचीत के दौरान सलमान खान ने बिग बॉस के वीनर गौतम गुलाटी और सिद्धार्थ शुक्ला का नाम लिया।

अशनूर के जाने पर क्या बोले सलमान खान सलमान खान ने कहा कि उन्हें काफी बुरा लग रहा है कि ये निर्णय उन्हें बताना पड़ा। उन्होंने कहा कि पता नहीं इस शो कि छवि क्या हो गई है कि जब तक आप लड़ोगे नहीं, गाली नहीं दोगे, तब तक इस घर में टिकोगे नहीं और हकीकत में जो-जो ये सीजन जीता है, उसने ऐसी कोई हरकत नहीं की है। उन्होंने कहा कि ज्यादा वोट्स उसी को मिले हैं जो डिग्निफाइड तरीके से खेला हो, जिसने कम से कम विवाद और मुद्दे जानबूझकर उठाए हैं।

सलमान ने किया सिद्धार्थ शुक्ला का नाम सलमान ने कहा, “एक कंटेस्टेंट का नाम बता दो जो सीजन का विनर रहा है और उसने ये सब किया है। कुछ बॉर्डरलाइन्स रहे हैं, जिन्होंने सही मुद्दे उठाए हैं, जैसे कि गौतम गुलाटी, सिद्धार्थ शुक्ला...उनमें गुस्सा था, लेकिन जब वो अपनी बात रखते थे तो समझ आता था कि ये सही बोल रहा है। बोलने का तरीका थोड़ा सा अलग है, लेकिन जैसे-जैसे उन्हें ये शो समझ आता था, वो सही होते जाते थे। ये घर उन्हें बावला नहीं बनाता था। वो एक समझबूझ के साथ गेम खेलते थे।”