'उन्हें पता था…' क्यों बिग बॉस फिनाले में धर्मेंद्र को याद कर इमोशनल हो गए थे सलमान?

संक्षेप: Salman Khan Emotional: बिग बॉस 19 फिनाले में सलमान खान धर्मेंद्र को याद करके इमोशनल हो गए थे। उनकी आंखें नम हो गई थीं। अब सूत्रों ने बताया है कि आखिर क्यों सलमान खान धर्मेंद्र के बारे में बात करते हुए इमोशनल हो गए थे।

बिग बॉस 19 फिनाले में सलमान खान अपने पिता समान दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र को याद करके इमोशनल हो गए थे। उन्होंने घरवालों को बताया कि जब वो लोग घर में थे तब धर्मेंद्र का निधन हो गया। धर्मेंद्र के निधन के बारे में जानकर सभी घरवालें भी काफी इमोशनल हो गए। सलमान खान इतने ज्यादा इमोशनल हो गए थे कि उनके लिए बात कर पाना भी मुश्किल हो गया था। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। अब सूत्रों ने बताया कि क्यों सलमान खान इमोशनल हो गए थे।

क्यों धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार को रखा गया प्राइवेट? एचटी सिटी को करीबी सूत्रों ने बताया, “सलमान खान को दिवंगत धर्मेंद्र के जल्दबाजी में और निजी तौर पर किए गए अंतिम संस्कार के पीछे का कारण पता था, और उन्होंने देओल परिवार के इस कदम का पूरा समर्थन किया। धर्मेंद्र की यही इच्छी थी कि उनकी मृत्यु के बाद उन्हें राजकीय सम्मान न दिया जाए।”

क्यों इमोशनल हो गए थे सलमान खान सूत्र ने आगे बताया, "अंतिम संस्कार करके उनके बेटे अपने पिता की उसी इच्छी को पूरा कर रहे थे। उन्होंने दिग्गज एक्टर को भव्य विदाई या राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार न देने का दर्दनाक फैसला लिया, जिसके को हकदार थे।" सूत्र ने बताया कि सलमान यही कारण सोचकर इमोशल हो गए थे।