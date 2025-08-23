Why Kritika Kamra Left TV Reveals disappointment on Netflix series Saare Jahan Se Accha कृतिका ने क्यों छोड़ा टीवी शोज करना? नेटफ्लिक्स की इस सीरीज को लेकर भी जताई नाराजगी, Tv Hindi News - Hindustan
कृतिका ने क्यों छोड़ा टीवी शोज करना? नेटफ्लिक्स की इस सीरीज को लेकर भी जताई नाराजगी

Kritika Kamra: कृतिका कामरा ने बताया कि उन्होंने क्यों टीवी की दुनिया को अलविदा कह दिया और यह भी बताया कि वह अपनी हालिया वेब सीरीज से निराश क्यों हैं।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानSat, 23 Aug 2025 11:48 AM
वेब सीरीज 'ग्यारह ग्यारह' और 'तांडव' में नजर आ चुकीं एक्ट्रेस कृतिका कामरा ने अपने करियर का लंबा वक्त टीवी शोज करते हुए बिताया है। 'कुछ तो लोग कहेंगे', 'प्यार का बंधन' और 'यहां के हम सिकंदर' जैसे शोज में नजर आ चुकीं कृतिका कामरा हाल ही में नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज 'सारे जहां से अच्छा' में नजर आई हैं। एक इंटरव्यू में बातचीत के दौरान एक्ट्रेस ने टीवी की दुनिया का अपना अनुभव बताया और साथ ही साथ यह भी बताया कि क्यों उन्होंने टीवी जगह को अलविदा कह दिया।

नेटफ्लिक्स सीरीज में काटे गए कई सीन

कृतिका ने जूम के साथ बातचीत में बताया कि नेटफ्लिक्स की सीरीज 'सारे जहां से अच्छा' में उनके सीन काफी ज्यादा काटे गए हैं जिस वजह से उनका दिल ही टूट गया। कृतिका ने इस सवाल का भी जवाब दिया कि टीवी और ओटीटी में क्या टीवी महिलाओं को ज्यादा स्क्रीनटाइम देता है? कृतिका ने बताया, "एक फीमेल लीड होने के नाते मुझे टीवी पर स्क्रीनटाइम से फर्क नहीं पड़ता। जाहिर तौर पर टीवी औरतों की कहानियां दिखाता है, लेकिन टीवी के साथ दिक्कत है जिस तरह उन्हें दिखाया जाता है वो।"

टीवी शोज से क्यों निराश हैं कृतिका?

रियलिटी टीवी शो 'झलक दिखला जा 7' की कंटेस्टेंट रह चुकीं एक्ट्रेस ने बताया, "क्या आप औरतों को सशक्त बनाने के लिहाज से पेश कर रहे हैं कि जिन किरदारों को लोग देख रहे हैं, उन्हें सशक्त बनाया जा रहा है? आप फीमेल कैरेक्टर्स को उसी तरह ग्लोरिफाई कर रहे हैं जैसा पितृसत्तात्मक समाज उम्मीद करता है। यानि महिलाएं जितनी कुर्बानी दे रही हैं, वो उतनी ही महान है। अगर आपके किरदार उत्पीड़न सह रहे हैं, अपनी बात ठीक से नहीं रख रहे हैं या आवाज नहीं उठा रहे हैं, तो फिर चाहे उन्हें कितना भी स्क्रीनटाइम दिया जाए, यह महिलाओं के साथ अन्याय है।"

बताई टीवी शोज छोड़ने की वजह

एक्ट्रेस ने बताया, "रचनात्मक दृष्टिकोण से, मैं अब टीवी के साथ तालमेल नहीं बिठा पाती। मैंने वो बहुत वक्त पहले बंद कर दिया। मैंने कड़ी मेहनत की है और अपनी फिल्मोग्राफी में 8 टाइटल जोड़े हैं जो कि टीवी से नहीं हैं। लोग मुझसे ट्रांजिशन के बारे में पूछते हैं, लेकिन देखा जाए तो मेरी नजर में वो पहले ही पूरा हो चुका है। मैं यहां पिछले 15 सालों से हूं और खुद को साबित किया है। टीवी एक्टर्स और फिल्म एक्टर्स के बीच हमेशा ही सामंतवाद रहा है, लेकिन मैं पर्याप्त काम कर चुकी हूं। जब तक मुझे अच्छा काम मिलता रहेगा, तब तक मेरे वापस लौटने की कोई वजह नहीं है।" कृतिका ने कहा कि मूव ऑन करना जरूरी है, मैं अपने लिए काम करती हूं मुझे लोगों को खुश करने के लिए चीजें करना पसंद नहीं।

