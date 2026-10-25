Ramayana: पहली फिल्म फ्लॉप होने के बाद छोड़ दी थी इंडस्ट्री, फिर कैसे रामानंद सागर को मिले थे उनके भरत?

Ramayana Kissa: रामानंद सागर की रामायण के ‘भरत’ की कास्टिंग की कहानी हम आपको बता रहे हैं। सीरियल में संजय जोग ने भरत का किरदार निभाया था। आइए जानते हैं उन्हें कैसे मिला था ये रोल।

रामानंद सागर की रामायण इतने सालों बाद भी लोगों के दिलों में बसती है। उस सीरियल के हर एक किरदार ने जिस तरह की छाप लोगों के दिल में छोड़ी, वो आज भी कायम है। आज हम आपको रामानंद सागर की रामायण में भरत का किरदार निभाने वाले संजय जोग की कहानी बता रहे हैं। उनकी पहली फिल्म जब फ्लॉप हुई तो उन्होंने एक्टिंग छोड़ दी और किसानी करने लगे थे। आइए जानते हैं संजय जोग की कहानी।

नागपुर में हुआ था रामानंद सागर के ‘भरत’ का जन्म संजय जोग का जन्म साल 1955 में हुआ था। उनका बचपन पुणे में बीता। वहीं, जवानी नागपुर में बीती। उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई नागपुर में ही की थी। वहीं, मुंबई में वो B.Sc करने गए थे। उन्हें हमेशा से ही एक्टिंग में दिलचस्पी थी। इसी वजह से उन्होंने मुंबई में एक्टिंग कोर्स भी ज्वाइन कर लिया।

पहली ही फिल्म के बाद लिया था एक्टिंग छोड़ने का फैसला संजय जोग ने गुजराती मैगजीन को दिए अपने एक पुराने इंटरव्यू में बताया था कि एक्टिंग कोर्स के दौरान ही उन्हें एक मराठी फिल्म में रोल मिल गया। उनकी पहली फिल्म का नाम था ‘सपला’। सपला बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हुई थी। इससे संजय जोग को काफी निराशा हो गई थी और वो डिप्रेशन में चले गए थे। उन्होंने उस वक्त एक्टिंग छोड़ दी थी और वो वापस नागपुर चले गए थे।

कैसे पलटी संजय जोग की किस्मत? एक्टिंग छोड़ने के बाद संजय जोग ने नागपुर में खेती-बाड़ी करना शुरू कर दिया था। एक दिन वो अपने खेती के ही किसी काम से मुंबई वापस लौटे। उस दौरान संजय की किस्मत चमकी और उन्हें जिद्द नाम की एक मल्टी-स्टारर फिल्म में काम मिला। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी हिट साबित हुई और संजय जोग मराठी फिल्मों की दुनिया में एक चर्चित नाम बन गए। इसके बाद संजय जोग को एक के बाद एक कई मराठी फिल्मों में काम मिलने लगा था।

गुजराती फिल्म के मेकअप मैन की वजह से हुई रामानंद सागर से मुलाकात संजय जोग ने इस इंटरव्यू में ये भी बताया था कि उन्हें कैसे रामानंद सागर की रामायण में भरत का रोल मिला था? संजय जोग ने मराठी फिल्मों के साथ गुजराती और हिंदी फिल्मों में भी काम किया था। उन्होंने बताया था कि उन्होंने एक गुजराती फिल्म मायाबाजार में काम किया था। उस फिल्म के मेकअप मैन की वजह से ही संजय जोग को रामानंद सागर की रामायण मिली थी।

गुजराती फिल्म में निभाया था अभिमन्यु का रोल संजय जोग ने कहा था, “मैंने 'माया बाजार' नाम की एक गुजराती फिल्म में अभिमन्यु का रोल किया था। गोपाल दादा इस फिल्म के मेकअप मैन थे। वो रामायण का मेकअप डिपार्टमेंट भी संभाल रहे थे। उन्होंने मुझे पापाजी (रामानंद सागर) से मिलने का सुझाव दिया। बाद में पापाजी से मिलने पर उन्होंने मेरे लिए अच्छी बातें कहीं। पापाजी ने अभिमन्यु के गेटअप में मेरी तस्वीरें भी देखी थीं।"

इन रोल्स के लिए भी दिया था ऑडिशन संजय जोग ने ये भी बताया था कि उन्होंने भरत, लक्ष्मण और मेघनाद के रोल के लिए ऑडिशन दिया था। जब रामानंद सागर ने उन्हें भरत के लिए चुना तो वो काफी खुश हुए थे। उनका मानना था कि रामायण में राम और रावण के बाद भरत का किरदार सबसे जरूरी था। उनका मानना था कि अगर उन्हें लक्ष्मण का रोल मिलता तो उन्हें स्क्रीन टाइम तो ज्यादा मिलता, लेकिन फिर वो भरत के तौर पर सेंसिटिव सीन में काम करने से चूक जाते।