सोराब बेदी कौन हैं, क्यों हो रहे हैं वायरल? एक्स गर्लफ्रेंड ने बताई ब्रेकअप की वजह

Mar 10, 2026 01:46 pm ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
सोराब बेदी के रील्स सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। हाल ही में उनका नाम मलाइका अरोड़ा के साथ जोड़ा गया था। वहीं अब उनकी एक्स गर्लफ्रेंड ने उनके ब्रेकअप की वजह बताई है।

सोराब बेदी कौन हैं, क्यों हो रहे हैं वायरल? एक्स गर्लफ्रेंड ने बताई ब्रेकअप की वजह

सोराब बेदी रिएलिटी शो ‘एमटीवी स्प्लिट्सविला X6’ के विनर हैं। आपने ‘आंख्या में आंख घाली जो बेरां’ गाना तो सुना होगा? सोराब ने शो जीतने के बाद अपनी को-कंटेस्टेंट निहारिका तिवारी के साथ इस गाने पर रील बनाई थी। उनकी रील इंस्टाग्राम पर वायरल हो गई है। दो दिन पहले सोराब ने मलाइका अरोड़ा के साथ फोटोज शेयर की थीं। उन फोटोज में मलाइका और सोराब की नजदीकियां देख लोग पूछने लगे कि क्या दोनों एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं। वहीं अब उनकी एक्स गर्लफ्रेंड ने उनके रिश्ते के बारे में खुलकर बात की है।

सोराब बेदी कौन हैं?

सोराब बेदी 31 साल के हैं। वह एक्टर, मॉडल और रिएलिटी टीवी स्टार हैं। MTV स्प्लिट्सविला X6 (सीजन 16) के फैंस और उनके साथी कंटेस्टेंट्स ने उन्हें ‘राजमा चावल’ निकनेम दिया है। रिएलिटी शो में आने से पहले सोराब ने ‘चाँद जलने लगा’ (रौनक सहगल का रोल), ‘दिलवाली दूल्हा ले जाएगी’ (कार्तिक कौशल का रोल) जैसे शो किए हैं।

कौन है सोराब की एक्स गर्लफ्रेंड?

सोराब की एक्स गर्लफ्रेंड का नाम अपूर्वा रामपाल है। सोराब और अपूर्वा नौ साल तक रिलेशनशिप में रहे थे। अपूर्वा ने सोशल मीडिया पर क्वेश्चन आंसर सेशन के दौरान अपने और सोराब के रिलेशनशिप के बारे में बात की।

कैसे हुआ ब्रेकअप?

अपूर्वा ने बताया कि उनके बीच कुछ गलतफहमियां थीं, लेकिन जब सोराब ने रियलिटी शो में हिस्सा लेने का फैसला लिया था तब वे रिलेशनशिप में थे। अपूर्वा ने आगे बताया कि उन्हें सोराब को स्प्लिट्सविला में जाने के लिए मोटिवेट किया था क्योंकि वो चाहती थीं कि सोराब अपने करियर में आगे बढ़े। हालांकि, शो के दौरान उन दोनों के बीच चीजें बदल गईं और उनका ब्रेकअप हो गया।हमारे ब्रेकअप की वजह स्प्लिट्सविला थी।

स्प्लिट्सविला में इस लड़की के करीब थे सोराब

सोराब बेदी स्प्लिट्सविला में अपनी को कंटेस्टेंट निहारिका तिवारी के करीब थे। हाल ही में जब उनसे इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या दोनों एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं तो सोराब ने कहा कि अभी वो एक-दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हैं।

मलाइका अरोड़ा के साथ फोटोज क्यों पोस्ट की थीं?

मलाइका अरोड़ा ने मुंबई में अपना बार ‘स्वीनी’ शुरू किया है। इसी की ओपनिंग पर सोराब ने मलाइका के साथ फोटोज पोस्ट कर उन्हें बधाई दी थी। हालांकि, जैसे ही उनके लिंकअप की खबरें उड़ने लगीं सोराब ने पोस्ट डिलीट कर दी।

