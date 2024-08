जानिए कौन हैं जैस्मिन वालिया? हार्दिक पांड्या संग डेटिंग की खबर, बोल्ड तस्वीरों से भरा पड़ा है इंस्टा अकाउंट

कौन हैं जैस्मिन वालिया? क्या हैं अचीवमेंट्स

जैस्मिन वालिया एक ब्रिटिश सिंगर और टीवी पर्सनैलिटी हैं जिनकी म्यूजिक इंडस्ट्री से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह चर्चा है। लंदन के एस्सेक्स में जन्मीं जैस्मिन के माता-पिता भारतीय मूल के हैं। जैस्मिन ने दुनिया का ध्यान पहली बार अपनी तरफ तब खींचा जब वो ब्रिटिश रियलिटी टीवी सीरीज The Only Way Is Essex का हिस्सा बनीं। साल 2010 में उन्होंने एक एक्स्ट्रा के तौर पर शुरुआत की थी, लेकिन फिर साल 2012 तक वह फुल टाइम कास्ट मेंबर हो गईं। इस शो के जरिए जैस्मिन को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में वो पैनिट्रेशन मिल गया जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी।