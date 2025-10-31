Hindustan Hindi News
श्रीकृष्णा सीरियल वाले कृष्ण याद हैं? जानें 60 साल की उम्र में ऋषिकेश में करते हैं क्या काम

Fri, 31 Oct 2025 04:16 PM
रामानंद सागर का दूरदर्शन पर आने वाला शो श्रीकृष्णा याद है? यह शो 1993 से 1999 तक टेलीकास्ट हुआ था। इस धार्मिक सीरियल में लीड रोल सर्वदमन बनर्जी ने निभाया था। उस वक्त वह इतने लोकप्रिय हो गए थे कि उन्हें देखते ही लोग आशीर्वाद लेने दौड़ पड़ते थे। सर्वदमन अब 60 साल के हो गए हैं और उनकी जिंदगी एकदम बदल चुकी है। वह चकाचौंध को छोड़कर ऋषिकेश में एक योग, मेडिटेशन सेंटर चलाते हैं। इस बीच कुछ फिल्मों में उन्होंने छोटे-मोटे रोल भी किए हैं। वह इतने बदल गए हैं कि उन्हें पहचानना मुश्किल है। हालांकि उनके सोशल मीडिया पर लोग आज भी उनके कृष्ण के रोल को याद करके सम्मान देते हैं।

उन्नाव के हैं सर्वदमन

सर्वदमन बनर्जी उत्तर प्रदेश के उन्नाव में जनमे थे। उन्होंने फिल्म ऐंड टेलीविजन इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे से ग्रैजुएशन किया था। 1983 में उन्होंने आदिशंकराचार्य फिल्म से डेब्यू किया था। यह फिल्म संस्कृत भाषा में थी। 1993 में उन्हें रामानंद सागर के शो श्रीकृष्णा का रोल मिला। यहीं से घर-घर में उनकी छवि कृष्ण की छवि से पर्याय हो गई। सर्वदमन ने कई और मायथोलॉजिकल रोल भी निभाए हैं लेकिन सबसे ज्यादा पॉप्युलर वह कृष्ण के रूप में हुए। बता दें कि सर्वदमन का आध्यात्मिक झुकाव बचपन से ही था। वह बता चुके हैं कि श्रीकृष्णा शो करने के लिए भी उन्हें ईश्वर की ओर से इशारा मिला था।

हो चुका है तलाक

सर्वदमन ने इंडस्ट्री क्यों छोड़ी, इस पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो नहीं हालांकि एक पॉडकास्ट के हवाले से रिपोर्ट है कि वह 45 साल की उम्र तक ही काम करना चाहते थे। वह टीवी और फिल्मों में ज्यादा एक्टिव नहीं हैं। 2016 में उन्होंने एमएस धोनी फिल्म में कैमियो किया था। इसके बाद 2022 में गॉडफादर फिर 2024 में लकी भासकर में छोटा रोल किया। सर्वदमन बनर्जी की पहली पत्नी अंकिता डॉक्टर थीं। तलाक के बाद वह अपनी दोस्त और पार्टनर अलंकृता बनर्जी के साथ पंख नाम का एनजीओ चला रहे हैं।

