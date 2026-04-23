‘सोन परी’ की फ्रूटी अब कहां है, क्या करती है और एक्टिंग से दूर क्यों है?
आपको याद होगा टीवी पर ‘सोन परी’ नाम का शो आया करता था। इस शो में जो लीड एक्ट्रेस थी उसका नाम फ्रूटी था। आइए बताते हैं कि अब फ्रूटी कहां हैं और क्या कर रही हैं।
90 के दशक में आपने भी ‘सोन परी’ देखा होगा। तब आज की तरह बच्चों के पास इंटरनेट नहीं हुआ करता था। तब उनके पास 'फ्रूटी' हुआ करती थी जो अनजाने में उनकी दोस्त बन गई थी। आपको पता है ‘सोन परी’ में फ्रूटी का किरदार निभाने वालीं एक्ट्रेस का नाम तन्वी हेगड़े है। आइए आपको बताते हैं कि आपकी बचपन की दोस्त अब कहां है और क्या कर रही है। (ये भी पढ़ें: नेटफ्लिक्स की बेस्ट सीरीज, 9.5 है इसकी IMDb रेटिंग, एंडिंग भी है परफेक्ट)
क्या करती हैं तन्वी?
तन्वी ने एक्टिंग से ब्रेक ले ली है। क्यों? दरअसल, तन्वी 3 साल की उम्र से एक्टिंग कर रही हैं। साल 2000 में जब 'सोन परी' शुरू हुआ था, तब वह चौथी क्लास में थीं और जब शो खत्म हुआ था तो वह 10वीं में पहुंच चुकी थीं। ऐसे में तन्वी अपना बचपन जी ही नहीं पाईं। उन्होंने काम के कारण स्कूल पिकनिक, दोस्तों के साथ मस्ती और कॉलेज के छोटे-छोटे पल मिस कर दिए। यही कारण है कि उन्होंने काम से ब्रेक लेकर खुद को वक्त देने का फैसला किया है।
अब ऐसी दिखती हैं तन्वी
तन्वी की अनसुनी बातें
तन्वी हेगड़े बहुत वर्सेटाइल हैं। कैसे? आइए बताते हैं।
1. तन्वी को 8 से ज्यादा भाषाएं आती हैं और फिलहाल वह स्पेनिश सीख रही हैं। वह खुद को 'हर्माइनी ग्रेंजर' की तरह एक नर्ड मानती हैं।
2. उन्हें वीडियो गेम्स का जबरदस्त शौक है। उन्होंने अपने घर में एक खास गेमिंग सेटअप भी बनाया है।
3. तन्वी मशहूर K-पॉप बैंड BTS की बड़ी फैन हैं। साथ ही, उन्हें मोटो जीपी और वैलेंटिनो रॉसी जैसे रेसिंग लेजेंड्स को फॉलो करना पसंद है।
4. उनके शरीर पर बने टैटू उनकी शख्सियत बयां करते हैं। एक टैटू 'निर्वाण' से प्रेरित है तो दूसरा 'एलिस इन वंडरलैंड' से।
'रसना गर्ल' भी थीं तन्वी
क्या आपको याद है वो छोटी बच्ची जो बारिश में रसना का एड करती थी? तन्वी ने बताया कि 'सोन परी' की फ्रूटी बनने से पहले वह वही ‘रसना गर्ल’ थीं। उस एड की शूटिंग बोमन ईरानी ने की थी।
अभी कहां हैं तन्वी?
टेलीविजन के बाद तन्वी ने 'अथांग' और 'शिवा' जैसी मराठी फिल्मों में काम किया। उनकी आखिरी फिल्म 'अलिप्त' साल 2021 में आई थी। फिलहाल, वह अपनी शर्तों पर जिंदगी जी रही हैं। साल 2025 में उन्होंने यूट्यूब पर अपनी जर्नी शेयर करना शुरू किया था, हालांकि अब उन्होंने उसे भी बंद कर दिया है और अपनी पर्सनल लाइफ का लुत्फ उठाने का फैसला लिया है।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
करियर का सफर
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पढ़ाई-लिखाई (Education)
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