जब पिता सुनील के खिलाफ खड़े उम्मीदवार के लिए प्रचार करने पहुंच गए संजय दत्त, बताया क्यों किया ऐसा

संजय दत्त को एक दोस्त ने चुनाव का प्रचार करने के लिए बुलाया तो वह तुरंत पहुंच गए। मजेदार बात ये थी कि वो शख्स उनके पिता के खिलाफ ही चुनाव लड़ रहा था। संजय दत्त की पोल जब सुनील शेट्टी ने खोली तो मजेदार जवाब मिला।

Kajal Sharma लाइव हिन्दुस्तानMon, 1 Sep 2025 12:03 PM
द ग्रेट इंडियन कपिल शो में इस बार संजय दत्त और सुनील शेट्टी के आने की खबर पहले ही लीक हो चुकी है। अब उनके एपिसोड का एक प्रोमो वायरल हो रहा है जिसमें दोनों एक्टर मजेदार बातें करते दिख रहे हैं। प्रोमो में सुनील शेट्टी ने एक किस्सा बताया जिसमें संजय दत्त अपने पिता सुनील दत्त के खिलाफ ही कैंपेनिंग करने चले गए थे। जब सुनील शेट्टी ने ये किस्सा खोला तो संजय दत्त ने बताया कि उन्हें याद ही नहीं था कि उनके पिता के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहा है।

जब संजय दत्त ने तोड़ा ताज का दरवाजा

प्रोमो की शुरुआत में कपिल शर्मा बोलते हैं, 'मुझे पता नहीं क्यों लगता है संजय सर कि ये जो गाना है, सिगरेट के धुएं का छल्ला बनाके, आपको देखकर लिखा गया है या लिखा ही आपने है।' सुनील शेट्टी ने बताया कि संजय दत्त के साथ शूटिंग करना मतलब आठ, साढ़े आठ बजे मैं भाग जाऊं। हैदराबाद में दरवाजा तोड़ दिया था ताज का। सच में दरवाजा सामने से गिरा है। मैं सोच रहा हूं, हुआ क्या।' इस पर संजय दत्त बोलते हैं, 'सोना क्यों है यार। आठ बज रहे हैं यार, प्यार था।' सुनील दत्त बोलते हैं, इतना भी प्यार नहीं था।

पिता के खिलाफ ही हो गए संजय

सुनील शेट्टी बोले, दत्त साहब कांग्रेस में थे। इनको (संजय को) एक दोस्त का फोन आ गया। वो था दूसरी पार्टी का। बोला, आप मेरे लिए कैंपेनिंग करने आओ। इन्होंने हां बोल दिया। इस पर संजय दत्त बोले, 'मैं भूल गया था यार (कि ये पिताजी के खिलाफ खड़ा है)।' सुनील शेट्टी आगे बताते हैं, 'दत्त साहब को पता चला। ये तो पिताजी के अगेंस्ट ही खड़ा है। मैं भी कैंपेनिंग के लिए चला गया। दत्त साहब ने मुझे घर बुलाया और बोले, बेटा मेरे बारे में भी सोचना। मैं अंदर से सोच रहा था कि आपके बेटे ने नहीं सोचा मैं क्या सोचूं।'

