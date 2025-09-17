When Salman Khan Reveals His Favorite TMKOC Character and Praised Dileep Joshi TMKOC में सलमान का फेवरिट है यह किरदार, ‘जय हो’ के वक्त दयाबेन के साथ किया था गरबा, Tv Hindi News - Hindustan
TMKOC में सलमान का फेवरिट है यह किरदार, ‘जय हो’ के वक्त दयाबेन के साथ किया था गरबा

TMKOC: टीवी सीरियल ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ का हिस्सा रहे सलमान खान ने उस वक्त बताया था कि शो में उनका पसंदीदा किरदार और कलाकार कौन है।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानWed, 17 Sep 2025 11:17 AM
टीवी सीरियल 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' बीते कई सालों से दर्शकों का मनोरंजन कर रहा है। एक वक्त ऐसा भी था जब यह शो लगातार टीआरपी लिस्ट में पहले पायदान पर बना हुआ था। सलमान खान और शाहरुख खान जैसे सुपरस्टार्स भी अपनी फिल्मों का प्रमोशन करने के लिए इस शो का हिस्सा बना करते थे। बात साल 2014 की है जब सलमान अपनी फिल्म 'जय हो' का प्रमोशन करने के लिए इस शो का हिस्सा बने थे। सलमान खान शो में दिशा वकानी और बाकी कास्ट के साथ गरबा करते नजर आए थे।

सलमान खान का फेवरिट किरदार

सलमान खान ने इस दौरान मीडिया से भी बात की और अपने पसंदीदा TMKOC एक्टर का नाम भी बताया। सलमान खान ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्हें दयाबेन का किरदार बहुत पसंद है और उन्होंने दिशा को अपनी फेवरिट एक्टर बताया हैं। मालूम हो कि उस वक्त शो में दिशा वकानी सीरियल में दयाबेन का किरदार निभा रही थीं। लंबे वक्त तक दिशा वकानी ने दयाबेन का किरदार निभाया और फिर यह सीरियल छोड़ दिया। मेकर्स ने काफी इंतजार किया लेकिन दया कभी इस शो में वापस नहीं लौटीं।

दिलीप जोशी के बारे में कही यह बात

सलमान खान ने मीडिया के साथ बातचीत में दिशा वकानी की तारीफ की और साथ ही साथ दिलीप जोशी का भी जिक्र किया। सलमान खान ने कहा कि यह भी मुझे पसंद हैं, इनके साथ तो मैं फिल्म में काम भी कर चुका हूं और उसके बाद इन्होंने कभी मेरी फिल्मों में काम ही नहीं किया। बता दें कि फिल्म 'हम आपके हैं कौन' में दिलीप जोशी एक नौकर का किरदार निभाते नजर आए थे।

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah

