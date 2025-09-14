जब TMKOC में किया था शाहरुख-सलमान ने काम, गोली ने बताया दोनों स्टार्स के मिजाज में क्या है फर्क

शाहरुख खान और सलमान खान टीवी से मशहूर सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा में नजर आ चुके हैं। दोनों ही स्टार्स जब शो का हिस्सा बने तो इस दौरान काम को लेकर कास्ट का तजुर्बा काफी अलग रहा था।

टीवी सीरियल 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' बीते कई सालों से दर्शकों का मनोरंजन कर रहा है। एक वक्त ऐसा भी था जब यह शो टीआरपी लिस्ट में टॉप पर हुआ करता था और बड़े-बड़े एक्टर्स अपनी फिल्में प्रमोट करने के लिए शो का हिस्सा बना करते थे। सुपरस्टार शाहरुख खान और सलमान खान भी इस डेली सोप का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन इस दौरान कास्ट ने समझा कि कैसे शाहरुख और सलमान दोनों का काम करने का तरीका बिलकुल अलग है।

जब TMKOC में आए थे शाहरुख-सलमान सलमान खान साल 2014 में अपनी फिल्म 'जय हो' को प्रमोट करने के लिए TMKOC के एपिसोड 1260 में नजर आए थे, जबकि शाहरुख खान साल 2015 में आई फिल्म 'दिलवाले' को प्रमोट करने के लिए एपिसोड संख्या 1905 का हिस्सा बने थे। शो में 'हाथी भाई' के बेटे 'गोली हंसराज हाथी' का किरदार निभाने वाले एक्टर कुश शाह ने एक इंटरव्यू के दौरान दोनों ही सुपरस्टार्स के साथ काम करने का अपना तजुर्बा बताया।

शाहरुख ने याद कर ली थीं सबकी लाइनें कुश शाह ने कहा, "टीवी की जो स्क्रिप्ट होती हैं वो कुछ 30-40 पेज की तो होती हैं। शाहरुख के पास बस 5 से 8 घंटे का वक्त था। उन्होंने वो स्क्रिप्ट बस एक बार पढ़ी, मैं भूल गया लाइनें, या और कोई भूल गया तो उन्होंने बोला- यह आपकी लाइन है। स्क्रिप्ट की हर लाइन शाहरुख की जुबान पर थी।" कुश ने सलमान खान के साथ काम करने का अपना तजुर्बा भी बताया। एक्टर ने कहा, "हमने उनकी वैनिटी वैन में बैठकर KKR की मैच देखी थी।"