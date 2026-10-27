दूरदर्शन का वो सीरियल जिसे देखते ही कुर्सी से गिर गए थे अमिताभ बच्चन, फिर डायरेक्टर को फोन करके…
आज हम आपको एक ऐसे शो के बारे में बताते हैं जिसे देखने के बाद अमिताभ बच्चन ने खुद शो के डायरेक्टर को कॉल किया था। इतना ही नहीं वह इस शो को देखते हुए कुर्सी से भी गिर गए थे।
दूरदर्शन पर कई टीवी शोज आए जिन्होंने टीवी इंडस्ट्री में बड़े से बड़े इतिहास रचे हैं। कई तो ऐसे शोज हैं जो आज भी लोगों के दिल में जगह बनाए हुए हैं। अब हम आपको एक ऐसे शो के बारे में बताने वाले हैं जिसे काफी पसंद किया गया था। इतना ही नहीं इस शो को देखकर एक बार तो अमिताभ बच्चन भी कुर्सी से गिर गए थे।
जया बच्चन ने बोला था शो बनाने को
शो के डायरेक्टर आनंद महेंद्रू ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था, ‘साल 1992 में जया बच्चन मेरे पास आई थीं और उन्होंने कहा था कि मैं यूके में एक चैनल खोल रही हूं और चाहती हूं कि तुम उसके लिए एक कॉमेडी शो बनाओ। मैंने ज्वाइंट फैमिली पर एक कॉमेडी शो बनाने का सोचा।’
अमिताभ बच्चन कुर्सी से गिर गए
आनंद ने आगे कहा था, ‘इसके बाद मैंने पायलट वाला एपिसोड शूट किया शो का और जया को भेज दिया। फिर मुझे एक दिन अमिताभ बच्चन का कॉल आया और उन्होंने कहा कि उन्हें ये पायलट इतना पसंद आया कि वह इसे देखकर इतना हंसे कि जिस कुर्सी में वह बैठे थे, उसी से गिर गए।’
परिवार से इंस्पायर होकर बनाया शो
आनंद महेंद्रू ने ये भी बताया था कि देख भाई देख शो बनाने की प्रेरणा उन्हें अपने ही परिवार के सदस्यों से मिली थी। फरीदा जलाल का किरदार उनकी मां से इंस्पायर था। वहीं नवीन निश्चल का किरदार उनके बड़े भाई से इंस्पायर था।
आनंद ने ये भी बताया था कि देख भाई देख को उन्होंने 10 दिन में तैयार कर लिया था। फरीदा और सुष्मा जी तो उनके लिए पहले से फाइनल थे। लेकिन शेखर सुमन वाले किरदार के लिए वह पहले हर्ष छाया को चाहते थे, लेकिन फिर शेखर सुमन की कॉमेडी उन्हें पसंद आई और आनंद ने उन्हें ही फाइनल कर दिया।
शेखर सुमन गुजर रहे थे मुश्किल दौर से
उस समय शेखर काफी मुश्किल समय से जूझ रहे थे। उस समय उनके बड़े बेटे की तबीयत खराब थी। उस वक्त अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए शेखर ने इस कॉमेडी शो को किया।
देख भाई देख की शुरुआत 6 मई 1993 से हुई थी और 65 एपिसोड्स इसके टेलिकास्ट हुए थे 11 अगस्त 1994 तक। शो में मुंबई के एक पुश्तैनी बंगले में रहने वाले दीवान परिवार की तीन पीढ़ियों के इर्द-गिर्द घूमती थी।
इतना ही नहीं एक दिन टाइट मल्टी कैमरा इंडोर सेटअप और बंद दरवाजों की वजह से फरीदा जलाल की तबीयत बिगड़ गई थी। उस वक्त सेट पर ना तो फैन थे और ना एसी तो इस वजह से फरीदा बेहोश हो गई थीं।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
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