जब रामायण में मूर्छित हुए लक्ष्मण तो कोमा में चला गया था दर्शक, रामानंद सागर के पोते ने बताई अजीब घटना
रामानंद के शो रामायण का दर्शकों पर इतना प्रभाव था कि लक्ष्मण शक्ति एपिसोड के दौरान एक फैन कोमा में चला गया था। रामानंद के पोते शिव सागर ने इस घटना से जुड़ी डिटेल बताई है।
रामानंद सागर की रामायण के प्रति लोगों की दीवानगी से कौन परिचित नहीं है। जब यह शो टेलीकास्ट होता तो सड़कों पर कर्फ्यू लग जाता था। सीरियल में राम का रोल निभाने वाले अरुण गोविल को लोग भगवान मानने लगे थे। रामायण से जुड़े लोग शूटिंग के दौरान हुए कई स्पिरिचुअल अनुभवों का दावा कर चुके हैं। रामानंद सागर के पोते शिव सागर ने बीते दिनों एक पॉडकास्ट में रामायण से जुड़े कुछ इंट्रेस्टिंग किस्से बताए थे। शिव सागर ने बताया कि जब लक्ष्मण को शक्ति लगी और वह मूर्छित हुए तो चेन्नई में एक व्यक्ति कोमा में चला गया था। उसका ठीक होना भी किसी चमत्कार से कम नहीं था।
टेलीकास्ट के समय सड़कें खाली
शिव सागर प्रीतिका राव के पॉडकास्ट में थे। उन्होंने रामायण की मेकिंग को ईश्वर की मर्जी बताया। इतना ही नहीं वह इस बात को भी चमत्कार मानते हैं कि दोनों बार जब इसका टेलीकास्ट हुआ तो सड़कें खाली थीं। शिव सागर बोलते हैं कि पहली बार रामायण के टेलीकास्ट के समय लोग टीवी देखते थे तो सड़कें खाली हो जाती थीं। दूसरी बार कोविड की वजह से लॉकडान लगा तब भी लोग रामायण देख रहे थे और सड़कों पर कोई नहीं था।
जब लक्ष्मण को शक्ति लगी
शिव सागर ने बताया कि उनके पिता प्रेम सागर ने लक्ष्मण शक्ति से जुड़ा एक किस्सा बताया था। शिव बताते हैं, 'जब मेघनाद ने राम और लक्ष्मण पर ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो वे मूर्छित हो गए थे। तब हनुमानजी को उन्हें बचाने के लिए संजीवनी लेकर आना था। उस वक्त यह एपिसोड देखने के बाद चेन्नई का एक दर्शक कोमा में चला गया था क्योंकि वह देख नहीं पाया कि लक्ष्मण बेहोश हैं।'
जब होश में आया दर्शक
शिव सागर आगे बताते हैं, 'कोमा में जाने वाले बंदे के परिवारवाले डॉक्टर के पास जाने से लेकर सारी कोशिशें कर चुके थे लेकिन व्यक्ति को होश नहीं आ रहा था। फाइनली परिवार ने हम से संपर्क किया कि क्या हम उन्हें वो एपिसोड दे सकते हैं जो अब तक टेलीकास्ट नहीं हुआ और जिसमें राम-लक्ष्मण ठीक हो जाते हैं। हमने वो एपिसोड चेन्नई भेजा, एपिसोड बंदे के सामने चलाया गया और वह कोमा से बाहर आ गया। यह थी रामायण की ताकत। यह कोई चमत्कार ही था कि एक समय पर किसी एक शो से इतने सारे लोगों पर असर हो, यह इंसानी काम नहीं हो सकता, इसके पीछे जरूर कोई दैवीय शक्ति थी।' शिव सागर ने यह भी बताया कि उनके दादाजी रामानंद सागर को यह लगा था कि उस व्यक्ति को उनके शो की वजह से सदमा लगा, इसी वजह से उन्होंने टेलीकास्ट से पहले एपिसोड उस तक पहुंचाना जरूरी समझा।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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