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जानिए क्या होता है एंडोमेट्रियोसिस? सुमोना चक्रवर्ती को करवानी पड़ी सर्जरी, समझिए लक्षण और ईलाज

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
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टीवी एक्ट्रेस सुमोना चक्रवर्ती ने हाल में अपनी एंडोमेट्रियोसिस सर्जरी के बारे में बात की है। एक्ट्रेस ने बताया कि वो दो महीनों से सोशल मीडिया की दुनिया से दूर हेल्थ पर ध्यान दे रही थीं। लेकिन क्या आप जानते हैं एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है?

जानिए क्या होता है एंडोमेट्रियोसिस? सुमोना चक्रवर्ती को करवानी पड़ी सर्जरी, समझिए लक्षण और ईलाज

द कपिल शर्मा के शो में नजर आने वाली एक्ट्रेस सुमोना चक्रवर्ती मुश्किल दौर से गुजर रही हैं। हाल में एक्ट्रेस ने बताया कि वो दो महीनों से सोशल मीडिया की दुनिया से दूर अपनी हेल्थ पर ध्यान दे रही थीं। एक्ट्रेस ने बताया कि वो लंबे समय से एंडोमेट्रियोसिस से पीड़ित थीं। लंबे ईलाज और देखभाल के बाद जब समस्या बढ़ने लगी तो उन्हें सर्जरी करवानी पड़ी। इस सर्जरी के होने के दो महीने बाद एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर वापसी करते हुए ये जानकारी दी है। लेकिन क्या आप जानते हैं एंडोमेट्रियोसिस क्या है और इसके क्या लक्षण होते हैं?

सुमोना को करवानी पड़ी एंडोमेट्रियोसिस की सर्जरी

एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी स्थिति है जब किसी महिला के यूट्रस के अंदर पाए जाने वाले टिशू (एंडोमेट्रियम) यूट्रस के बाहर ओवरी या फैलोपियन ट्यूब में बढ़ने लगते हैं। ये एंडोमेट्रियम या टिशू हर महीने टूटता है और ब्लीडिंग करता है। इसके बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता इसलिए ये अंदर ही दर्द और सूजन पैदा करता है। फैलोपियन ट्यूब में बढ़ने से गर्भ धारण में दिक्कत होती है। कई बार इसी वजह से प्रेग्नेंसी भी खराब हो जाती है।

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एंडोमेट्रियोसिस के लक्षण-

  • एंडोमेट्रियोसिस में महिलाओं को पीरियड के दौरान बुरा दर्द होता है।
  • पीरियड के बाद भी पेल्विक एरिया में दर्द बना रहता है।
  • सेक्स के दौरान दर्द होता है।
  • इससे महिलाओं में बांझपन होता है।
  • थकान, पेशाब के समय दर्द जैसी समस्याएं होती हैं।

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होने के कारण साफ नहीं

ये क्यों होता है इसकी जानकारी साफ नहीं है, लेकिन मेडिकल में ऐसा माना गया है कि ये अनुवांशिकी, पीरियड में दिक्कत जैसे समय पर नहीं आना, जल्दी आना या अधिक देरी से दर्द के साथ आना एक कारण है। लाइफस्टाइल का भी अहम रोल है।

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सर्जरी में हटाया गया टिशू

इसका इलाज सावधानी और ध्यान रखके इसे कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन सुमोना के केस में स्थिति ज्यादा बढ़ गई थी। इसके लिए उन्हें सर्जरी का सहारा लेना पड़ा। कुछ मामलों में लैप्रोस्कोपी के जरिए बढ़े हुए टिशू को हटा दिया जाता है।

Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas

परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


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