क्या गेम के लिए धनश्री वर्मा ने किया पर्सनल लाइफ का इस्तेमाल? अर्जुन बोले- लोग भूल जाते हैं कि…

संक्षेप: धनश्री वर्मा ने राइज एंड फॉल शो के दौरान अपनी पर्सनल लाइफ पर काफी बातें की हैं। जब इस बारे में अर्जुन बिजलानी से पूछा गया तो उन्होंने इस पर अपनी राय दी। इसके अलावा उन्होंने कुछ सवाल भी उठाए हैं।

राइज एंड फॉल शो में धनश्री वर्मा कंटेस्टेंट बनकर आई थीं। शो के दौरान धनश्री ने पर्सनल लाइफ को लेकर काफी शॉकिंग स्टेटमेंट दिए और साथ ही एक्स पति युजवेंद्र चहल के खिलाफ भी काफी कुछ बोला जिससे लोगों को लग रहा था कि वह गेम के लिए अपनी पर्सनल लाइफ को यूज कर रही हैं। अब शो के विनर अर्जुन बिजलानी से जब इस बारे में पूछा तो जानें उन्होंने क्या कहा।

क्या बोले अर्जुन अर्जुन ने एक इंटरव्यू में कहा, ‘वह रो रही थीं और अपनी पास्ट लाइफ के कुछ किस्से बता रही थीं। मैं उनकी बात सुन रहा था और अपना ओपीनियन दिया क्योंकि वो सिर्फ एक नॉर्मल बातचीत थी।’

मैं ऐसा नहीं करता अर्जुन ने आगे कहा, ‘मैंने कुछ भी गेम के लिए नहीं किया। मेरे लिए वो सिर्फ एक सहानुभूति का मोमेंट था। उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ ओपनली बोला है। मैं ऐसा नहीं करता।’

हमें कैसे पता झूठ बोल रही हैं या… अर्जुन ने आगे कहा, ‘कभी-कभी लोग भूल जाते हैं कि कॉम्पटेटिव माहौल में भी हम इंसान हैं। किसी कि केयर करना मतलब ये नहीं कि हम वीक हैं। उन्होंने किसी को लेकर कुछ कहा। मुझे समझ नहीं आता कि ये इतना बड़ा टैबू क्यों है किसी लड़के के लिए पार्टी करना या हैंगआउट करना? अब वह झूठ बोल रही हैं या सिर्फ गेम के लिए कर रही हैं वो हमें कैसे पता चलेगा।’