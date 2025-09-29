Bigg Boss 19: आवेज दरबार को परिवार ने करवाया शो से बाहर? सामने आई वजह
बिग बॉस 19 में नजर आए आवेज दरबार के एविक्शन को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि आवेज को दरबार परिवार ने जानबूझकर शो से बाहर निकाला है।
बिग बॉस 19 का वीकेंड का वार धमाकेदार रहा। फैंस को उम्मीद नहीं थी कि इस हफ्ते आवेज दरबार बाहर हो जाएंगे। अब उनके एविक्शन से जुड़ी एक नई खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि आवेज का शो से एविक्ट होना कम वोट मिलने की वजह से नहीं बल्कि उनकी फैमिली ने बाहर निकलवाया है। रिपोर्ट के मुताबिक शो में आवेज की एक्स गर्लफ्रेंड शुभी जोशी की एंट्री होने की खबर है। ऐसे में परिवार नहीं चाहता कि आवेज की निजी जिंदगी को टीवी पर दिखाई जाए।
शुभी जोशी एक एंट्री?
रिपोर्ट के मुताबिक ऐसी खबरें थीं कि शो में आवेज दरबार और बसीर अली की एक्स गर्लफ्रेंड शुभी जोशी को लाया जा सकता है। जैसा पिछले सीजन में मुनव्वर फारुकी की एक्स गर्लफ्रेंड आयेशा खान को लाया गया था। इस बारे में जब दरबार परिवार ने मेकर्स से बात की तो उन्हें कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया। ऐसे में परिवार ने आवेज को शो से एविक्ट करने फैसला किया। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि परिवार ने खुद से शो छोड़ने का जुर्माना भी भरा है।
नीलम की जगह आवेज को निकाला
रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि इस वीकेंड नीलम गिरी की जगह आवेज को ड्रामेटिक तरह से शो से बाहर किया गया। आवेज के बाहर होने से उनके फैंस निराश हैं। वहीं वाइल्डकार्ड कंटेस्टेंट की एंट्री को लेकर खबरें तेज हो गई हैं।
अभिषेक की पूर्व पत्नी बन सकती हैं हिस्सा
एक रिपोर्ट ये भी है कि मेकर्स अभिषेक बजाज की पूर्व पत्नी आकांक्षा जिंदल को भी शो के लिए अप्रोच कर सकते हैं। दरअसल, हाल में आकांक्षा ने एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने बिग बॉस में आने की इच्छा जताई है। ऐसे में ये जानना दिलचस्प होगा कि शुभी या आकांक्षा में से कौन इस शो का हिस्सा बन सकता है।
