Vicky Jain Hospitalised Due To Injured Ankita Lokhande Take Care Of Herself विकी जैन हुए अस्पताल में भर्ती, अंकिता लोखंडे रख रही हैं पति का ध्यान, Tv Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीVicky Jain Hospitalised Due To Injured Ankita Lokhande Take Care Of Herself

विकी जैन हुए अस्पताल में भर्ती, अंकिता लोखंडे रख रही हैं पति का ध्यान

विकी जैन की सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हो रही है जिसमें उनके हाथ में चोट लगी है और वह अस्पताल में भर्ती हैं। विकी से मिलने समर्थ जुरेल भी गए और उन्होंने ही वीडियो शेयर किया है।

Sushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तानSat, 13 Sep 2025 01:58 PM
share Share
Follow Us on
विकी जैन हुए अस्पताल में भर्ती, अंकिता लोखंडे रख रही हैं पति का ध्यान

अंकिता लोखंडे के पति और बिजनेसमैन विकी जैन अस्पताल में भर्ती हैं। अस्पताल से उनकी फोटो सामने आई है जिसमें उनके हाथ में बैंडेज लगी है। अंकिता, विकी के साथ नजर आ रही हैं और वह पति का ध्यान रख रही हैं। विकी की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। हालांकि उन्हें हुआ क्या इसका पता नहीं चल पाया है।

क्या है मामला

विकी का अस्पताल से वीडियो समर्थ जुरेल ने शेयर किया है क्योंकि वह उनसे मिलने अस्पताल गए थे। समर्थ, विकी और अंकिता के काफी अच्छे दोस्त हैं। यहां तक कि वह अंकिता को बहन मानते हैं और रक्षाबंधन पर उन्होंने अंकिता से राखी भी बंधवाई थी। वीडियो शेयर करते हुए समर्थ ने लिखा, बड़े भाई जल्दी रिकवर हो जाओ। इसके बाद समर्थ बाय बोलते हुए जाते हैं तो विकी बोलते हैं बाय मत बोल यार। तब समर्थ बोलते हैं कि अरे मतलब 2 घंटे में मिलता हूं।

बता दें कि विकी इससे पहले पिछले साल भी अस्पताल में भर्ती हुए थे। उस वक्त अंकिता ने खुद अस्पताल से फोटोज शेयर की थीं।

अंकिता-विकी का रिश्ता

अंकिता और विकी ने 2021 में शादी की थी। दोनों टीवी के पॉपुलर कपल हैं। हालांकि बिग बॉस शो में दोनों के रिश्ते को काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिले। यहां तक की शो में अंकिता ने तलाक तक की बाद कर दी थी।

शो से बाहर आने के बाद अंकिता ने बताया कि दोनों के बीच सब ठीक है। अंकिता ने उल्टा उन पर निशाना साधा जो उनके रिलेशन को जज करते हैं। वहीं कुछ दिनों पहले अंकिता से प्रेग्नेंसी को लेकर सवाल किया गया था तो वह चिढ़ गई थीं। उन्होंने कहा था, ये सब मत पूछा करो यार। इससे प्रेशर पड़ता है फिर। जब होना होगा हो जाएगा।

Samarth Jurel vicky jain Ankita Lokhande

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।