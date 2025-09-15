Vicky Jain Health Update Reveals How Accident Happened Clothes Were Stained in Blood 'खून से रंग गए थे कपड़े और वॉशरूम', विकी जैन ने बताया कैसे हुआ एक्सीडेंट और कितनी गंभीर थी चोट?, Tv Hindi News - Hindustan
'खून से रंग गए थे कपड़े और वॉशरूम', विकी जैन ने बताया कैसे हुआ एक्सीडेंट और कितनी गंभीर थी चोट?

Vicky Jain Health Update: अंकिता लोखंडे के पति विकी जैन ने बताया कि उनका एक्सीडेंट कैसे हुआ और चोट कितनी गंभीर थी। विकी ने बताया कि डॉक्टरों को उनके हाथ की री-कंस्ट्रक्टिव सर्जरी करनी पड़ी।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानMon, 15 Sep 2025 08:36 AM
रियलिटी टीवी शो 'बिग बॉस 17' का हिस्सा रह चुके अंकिता लोखंडे के पति और बिजनेसमैन विकी जैन को हाल ही में एक एक्सीडेंट के बाद हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। 'लाफ्टर शेफ्स' का हिस्सा रह चुके विकी जैन का हाथ एक्सीडेंट में बुरी तरह जख्मी हो गया। इंजरी इतनी गंभीर थी कि उनके हाथ में 45 टांके आए और साथ ही डॉक्टरों को हाथ की शेप ठीक करने के लिए सर्जरी करनी पड़ी। अब एक इंटरव्यू में विकी ने इस हादसे के बारे में बताया है और बताया कि यह सब कैसे हुआ।

विकी जैन के साथ कैसे हुआ एक्सीडेंट?

विकी जैन ने HT के साथ बातचीत में बताया कि यह दुर्घटना 12 सितंबर की दोपहर हुई थी। विकी ने बताया, "यह एक आम दिन था, मैं छाछ का ग्लास उठा रहा था जब यह स्लिप हो गया। मैंने इसे इतनी जोर से पकड़ा कि यह मेरे हाथ में ही टूट गया, जिसकी वजह से मेरी हथेली और बीच वाली उंगली बुरी तरह जख्मी हो गई। मेरे साथ इतना भयानक एक्सीडेंट कभी नहीं हुआ है।"

कपड़े और वॉशरूम खून से रंग गए थे

दुर्घटना कितनी गंभीर थी यह बताते हुए विकी जैन ने कहा, "इतना खून था कि मेरे कपड़े और वॉशरूम पूरी तरह खून में रंग गया था। मुझे समझ आया कि मुझे मजबूत रहना होगा वरना अंकिता और ज्यादा घबरा जाएगी।" विकी ने बातों-बातों में यह भी बताया कि जब वह हॉस्पिटल जा रहे थे तब रास्ते में उन्होंने चैट-जीपीटी पर इलाज ढूंढने की कोशिश की। अंकिता लोखंडे उस वक्त लगभग रुंआसी हो गईं और कहा- इससे क्या हो जाएगा।

डॉक्टरों ने बताया डैमेज हो गया टेन्डन

हॉस्पिटल पहुंच कर विकी जैन को पता चला कि उन्हें कई जगह कट लगे हैं। डॉक्टरों को यह भी पता चला कि उनकी बीच वाली उंगली का एक टेंडन (तन्तु) भी डैमेज हो गया है। एक्टर के हाथ की शेप ठीक करने के लिए एक री-कंस्ट्रक्टिव सर्जरी की जरूरत थी जिसमें करीब 2 घंटे का वक्त लगा। विकी ने यह भी बताया कि अस्पताल में सब कुछ अंकिता ने ही संभाला, क्योंकि उनकी मां बिलासपुर गई हुई थीं। तो ऐसे में अंकिता ही उनके पास इकलौती सपोर्ट थीं। एक्ट्रेस रो रही थीं, लेकिन हिम्मत बनाए रखे थीं।

vicky jain

