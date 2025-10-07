Varun Dhawan Movie Amaal Malik Song Which Was Inspired From His Real Life BreakUp अमाल मलिक ने ब्रेकअप के बाद लिखा था यह गाना, वरुण धवन और आलिया भट्ट की फिल्म में चला, Tv Hindi News - Hindustan
Varun Dhawan Movie Amaal Malik Song Which Was Inspired From His Real Life BreakUp

अमाल मलिक ने ब्रेकअप के बाद लिखा था यह गाना, वरुण धवन और आलिया भट्ट की फिल्म में चला

अमाल मलिक ने अपनी रियल लाइफ में हुए ब्रेकअप के बाद लिखा था वरुण धवन और आलिया भट्ट की फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया का यह गाना। रिलीज के साथ ही हो गया था सुपरहिट।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानTue, 7 Oct 2025 10:01 AM
टीवी के सबसे बड़े रियलिटी शो बिग बॉस 19 में अमाल मलिक स्टार कंटेस्टेंट बनकर उभरे हैं। ना सिर्फ घरवाले उन्हें एक चैलेंजर मानते हैं, बल्कि बाहर जनता के बीच भी उनकी फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा है। घर की भीतर अमाल मलिक कई बार खाली वक्त में अकेले बैठे अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ बातें बताते, या फिर गाने गाते नजर आ जाते हैं। हाल ही में अमाल मलिक ने शो में बताया कि उन्होंने वरुण धवन और आलिया भट्ट की फिल्म का गाना उनकी रियल लाइफ से प्रेरित था।

रियल लाइफ से प्रेरित था अमाल का यह गाना

अमाल मलिक ने शो के भीतर बताया कि वरुण धवन की फिल्म, "बद्रीनाथ की दुल्हनिया का उनका हिट गाना 'रोके ना रुके नैना' उनकी निजी जिंदगी में हुए ब्रेकअप से प्रेरित था।" अमाल मलिक ने पुरानी बातें याद करते हुए कहा, "मैं ब्रेकअप से गुजर रहा था.. तभी मैंने 'हाथों की लकीरें दो मिलती जहां' लिखा था।" अमाल ने बताया कि वह एक ट्रिप पर जाने वाले थे जब कंपोजर शशांक ने उन्हें वह गाना ऑफर किया।

ब्रेकअप के बाद लिखा था यह गाना

अमाल मलिक ने बताया, "शुरू में मैंने मना कर दिया था, क्योंकि मैं निकल रहा था, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि मैं ट्रिप के दौरान इस गाने पर काम करूं।" अमाल ने बताया कि गानो का जो दूसरा स्टैन्जा उन्हें शशांक ने बताया वो उनके दिल को छू गया। अमाल मलिक ने बताया कि यह हमारे लिए आखिरी बार बिछड़ना था, हम दोबारा नहीं मिलने वाले थे। तभी मैंने लिखा, 'हाथों की लकीरें दो मिलती हैं जहां हैं, जिसको पता है बता दे, जगह वो कहां है।' बता दें कि यह बद्रीनाथ की दुल्हनिया के सुपरहिट गानों में शुमार है।

'बिग बॉस' की दूसरी वाइल्ड कार्ड एंट्री

शो की बात करें तो बीते वीकेंड का वार में सलमान खान ने क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन मालती चाहर को बिग बॉस हाउस में बतौर वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट भेजा है। घर में मालती के जाते ही हलचल होती नजर आई है। मालती चाहर ने पहला निशाना तान्या मित्तल पर लगाया और ज्यादातर वक्त वह घरवालों से या तो तान्या के बारे में बात करती नजर आईं या फिर सीधे तौर पर तान्या को घेरा। मालती की बातें सुनकर तान्या का भी काफी हद तक कॉन्फिडेंस डगमगा गया।

Amaal Mallik

