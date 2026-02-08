Vada Pav Girl Video: 'तू MMS बना, वीडियो बना…', नए वीडियो में पति पर भड़कीं वड़ा पाव गर्ल
Chandrika Gera New Video: वड़ा पाव गर्ल ने अपने इंस्टा पर एक नया वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो में वड़ा पाव गर्ल अपने पति पर दो-दो लड़कियों संग चीट करने की बात करती नजर आ रही हैं। इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स के रिएक्शन भी आए हैं।
वड़ा पाव बेचकर सोशल मीडिया पर वड़ा पाव गर्ल नाम से फेमस हुईं चंद्रिका गेरा ने उस वक्त सबको हैरान कर दिया जब उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर दावा किया कि उनके पति युगम उन्हें चीट कर रहे हैं। इसके बाद चिंद्रिका ने एक अनजान शख्स के साथ वीडियो पोस्ट किए थे। चंद्रिका की वीडियो के बाद उनके पति ने भी पत्नी पर सवाल उठाते हुए वीडियो पोस्ट किया था। अब चंद्रिका ने एक और वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो में वो दावा करती नजर आ रही हैं कि उनके पति का दो लड़कियों के साथ अफेयर है।
चंद्रिका ने बनाया नया वीडियो
वीडियो की शुरुआत में चंद्रिका ऐसा दिखाती हैं कि जैसे उन्हें किसी ने बांध कर रखा हो। कोई उनके मुंह से पट्टी हटाता है, उनके हाथ खोलता है। इसके बाद चंद्रिका कहती हैं- "इतने बुरे दिन भी नहीं आए हैं मेरे। अय्याशी…तुझे मेरी करनी अय्याशी लग रही है और तू…तू क्या कर रहा था…दो-दो लड़कियों के साथ कार में। तू एमएमएस बना, वीडियो बना, कुछ भी बना मुझे फर्क नहीं पड़ता।"
पति की वीडियो का दिया जवाब
चंद्रिका के पति ने अपने वीडियो में कहा था कि दुकान का एक्सेस उनके पास ही है और वो उनसे कभी इस दुकान का एक्सेस नहीं ले पाएंगी। इसके जवाब में चंद्रिका ने अपनी वीडियो में कहा कि दुकान का एक्सेस और तू दोनों ही नहीं चाहिए। चंद्रिका के पति ने अपने वीडियो में ये भी कहा था कि उन्होंने चंद्रिका को बनाया है। इसके जवाब में चंद्रिका ने कहा- तू क्या कह रहा था, तूने मुझे बनाया है? सड़क से उठाकर महल में बैठाया, वरना आज भी रैपिडो चला रहा होता तू।
क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स?
चंद्रिका के इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स के रिएक्शन भी आए हैं। एक यूजर ने लिखा- शो नहीं मिल रहा कोई जो ये सब करना पड़ रहा है? एक दूसरे यूजर ने लिखा- ये पति-पत्नी दोनों ड्रामा कर रहे हैं। एक ने लिखा- राखी सावंत को टक्कर दे रही है ड्रामा में।
