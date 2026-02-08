Hindustan Hindi News
Vada Pav Girl Video: 'तू MMS बना, वीडियो बना…', नए वीडियो में पति पर भड़कीं वड़ा पाव गर्ल

संक्षेप:

Chandrika Gera New Video: वड़ा पाव गर्ल ने अपने इंस्टा पर एक नया वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो में वड़ा पाव गर्ल अपने पति पर दो-दो लड़कियों संग चीट करने की बात करती नजर आ रही हैं। इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स के रिएक्शन भी आए हैं। 

Feb 08, 2026 06:52 am ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
वड़ा पाव बेचकर सोशल मीडिया पर वड़ा पाव गर्ल नाम से फेमस हुईं चंद्रिका गेरा ने उस वक्त सबको हैरान कर दिया जब उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर दावा किया कि उनके पति युगम उन्हें चीट कर रहे हैं। इसके बाद चिंद्रिका ने एक अनजान शख्स के साथ वीडियो पोस्ट किए थे। चंद्रिका की वीडियो के बाद उनके पति ने भी पत्नी पर सवाल उठाते हुए वीडियो पोस्ट किया था। अब चंद्रिका ने एक और वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो में वो दावा करती नजर आ रही हैं कि उनके पति का दो लड़कियों के साथ अफेयर है।

चंद्रिका ने बनाया नया वीडियो

वीडियो की शुरुआत में चंद्रिका ऐसा दिखाती हैं कि जैसे उन्हें किसी ने बांध कर रखा हो। कोई उनके मुंह से पट्टी हटाता है, उनके हाथ खोलता है। इसके बाद चंद्रिका कहती हैं- "इतने बुरे दिन भी नहीं आए हैं मेरे। अय्याशी…तुझे मेरी करनी अय्याशी लग रही है और तू…तू क्या कर रहा था…दो-दो लड़कियों के साथ कार में। तू एमएमएस बना, वीडियो बना, कुछ भी बना मुझे फर्क नहीं पड़ता।"

पति की वीडियो का दिया जवाब

चंद्रिका के पति ने अपने वीडियो में कहा था कि दुकान का एक्सेस उनके पास ही है और वो उनसे कभी इस दुकान का एक्सेस नहीं ले पाएंगी। इसके जवाब में चंद्रिका ने अपनी वीडियो में कहा कि दुकान का एक्सेस और तू दोनों ही नहीं चाहिए। चंद्रिका के पति ने अपने वीडियो में ये भी कहा था कि उन्होंने चंद्रिका को बनाया है। इसके जवाब में चंद्रिका ने कहा- तू क्या कह रहा था, तूने मुझे बनाया है? सड़क से उठाकर महल में बैठाया, वरना आज भी रैपिडो चला रहा होता तू।

क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स?

चंद्रिका के इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स के रिएक्शन भी आए हैं। एक यूजर ने लिखा- शो नहीं मिल रहा कोई जो ये सब करना पड़ रहा है? एक दूसरे यूजर ने लिखा- ये पति-पत्नी दोनों ड्रामा कर रहे हैं। एक ने लिखा- राखी सावंत को टक्कर दे रही है ड्रामा में।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey

हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।


विस्तृत बायो

मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत

2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।


एंटरटेनमेंट और विजन

फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना

Vada Pav Girl

