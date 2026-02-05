Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीVada Pav Girl Aka Chandrika Gera Dixit Video Viral With Mistry Man Amid Accuses Husband Yash Dixit Of Cheating
'मांग से सिंदूर निकाल कर...', पति पर अफेयर के गंभीर अरोपों के बीच वायरल हुआ 'वड़ा पाव गर्ल' का वीडियो

'मांग से सिंदूर निकाल कर...', पति पर अफेयर के गंभीर अरोपों के बीच वायरल हुआ 'वड़ा पाव गर्ल' का वीडियो

संक्षेप:

 चंद्रिका ने बीते दिनों अपने पति युगम गेरा पर कथित तौर पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का गंभीर आरोप लगाया था। यहां तक कि चंद्रिका ने अपने पति और उनकी कथित गर्लफ्रेंड की तस्वीर और उनकी चैट तक सोशल मीडिया पर रिवील की थी।

Feb 05, 2026 11:09 am ISTPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

'वड़ा पाव गर्ल' के नाम से फेमस हुईं चंद्रिका दीक्षित आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं। चंद्रिका को 'बिग बॉस ओटीटी 3' से खास पहचान मिली। चंद्रिका सोशल मीडिया पर खूब एक्टिंग रहती हैं। इन दिनों चंद्रिका अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी सुर्खियों में बनी हुई हैं। चंद्रिका ने बीते दिनों अपने पति युगम गेरा पर कथित तौर पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का गंभीर आरोप लगाया था। यहां तक कि चंद्रिका ने अपने पति और उनकी कथित गर्लफ्रेंड की तस्वीर और उनकी चैट तक सोशल मीडिया पर रिवील की थी। इसके बाद युगम ने भी उन पर आरोप लगाए थे। इन सबके बीच अब चंद्रिका का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर फैंस काफी हैरान हैं। ये वीडियो इंटरनेट पर काफी वायरल हो रहा है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मिस्ट्री मैन संग वायरल हुआ चंद्रिका का वीडियो

चंद्रिका दीक्षित ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में चंद्रिका एक आदमी के साथ नजर आ रही हैं। वीडियो में चंद्रिका लाल रंग के सलवार सूट पहने नजर आ रही हैं। इस दौरान चंद्रिका की मांग भरी हुई है। वहीं, उनके साथ जो शख्स है वो चंद्रिका की मांग से सिंदूर निकालकर अपने माथे पर तिलक लगाता नजर आ रहा है। इसके बाद वो चंद्रिका को प्यार से अपने गले लगाता है।

वीडियो पर लोगों ने किए ऐसे कमेंट्स

चंद्रिका दीक्षित का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो पर कमेंट कर एक यूजर ने लिखा, 'बच्चे का क्या हुआ, जिसकी बीमारी की वजह से तुमने वड़ा पाव शुरू किया था।' एक दूसरा यूजर लिखता है, 'सब लोग अनफॉलो कर दो छोटे बच्चे के बारे में भी न सोचा और परिवार का।' एक तीसरा यूजर लिखता है, 'अरे ये तो मुस्लिम है।' एक ने कहा, 'वड़ा पाव बनाते-बनाते खिचड़ी भी पक गई।' इस तरह के कई और कमेंट्स इस वीडियो पर आ रहे हैं। वहीं, ज्यादातर लोगों ने चंद्रिका को ट्रोल किया है।

Priti Kushwaha

लेखक के बारे में

Priti Kushwaha
डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में करीब 8 साल से अधिक का अनुभव। मनोरंजन, लाइफ स्टाइल पर काम कर चुकी हूं। कानपुर, मेरठ, रोहतक, जयपुर और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुकी हूं। कानपुर यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है। साथ ही भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। हिन्दुस्तान लाइव से जुड़ने से पहले हिन्दुस्तान प्रिंट मीडिया, दैनिक भास्कर प्रिंट, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, गृहलक्ष्मी, दैनिक जागरण डिजिटल जैसे मीडिया संस्थानों में काम किया। पिछले एक साल से प्रीति कुशवाहा लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ी हैं और एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं। और पढ़ें
Chandrika Dixit Vada Pav Girl

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।