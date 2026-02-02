Hindustan Hindi News
'वड़ा पाव गर्ल' गर्ल के पति का चल रहा अफेयर! चंद्रिका दीक्षित ने कैमरे के सामने दिखाए सबूत, कहा- ‘दो महीने से...’

चंद्रिका का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में चंद्रिका रोते हुए अपने पति को लेकर एक बड़ा खुलासा करती नजर आ रही हैं। चंद्रिका ने अपने पति यश दीक्षित पर गंभीर आरोप लगाया है।

Feb 02, 2026 03:51 pm ISTPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
'वड़ा पाव गर्ल' के नाम से फेमस हुईं चंद्रिका दीक्षित को 'बिग बॉस ओटीटी 3' से खास पहचान मिली। इस शो में चंद्रिका को काफी प्यार मिला। चंद्रिका सोशल मीडिया पर भी खूब एक्टिव रहती हैं। इसी बीच अब चंद्रिका का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में चंद्रिका रोते हुए अपने पति को लेकर एक बड़ा खुलासा करती नजर आ रही हैं। चंद्रिका ने अपने पति यश दीक्षित पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि उनके पति का बाहर किसी महिला के साथ अफेयर चल रहा है।

चंद्रिका के पति का चल रहा अफेयर

चंद्रिका दीक्षित ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में वो फूट-फूटकर रोते हुए अपने पति के अफेयर के बारे में बताती नजर आ रही हैं। वो रोते हुए कहती हैं, 'दुनिया को क्या दिखाना है, हमारे लड़ाई-झगड़े। दो महीने से क्या-क्या बर्दाश्त कर रही हूं पता है। दो महीने से ज्यादा हो गया है नहीं बोल रही थी। मैं दिखाऊं।' इसे बाद चंद्रिका अपने पति और उस लड़की की चैट को स्क्रीन के सामने दिखाती हैं। यही नहीं चंद्रिका ने दोनों की एक साथ की तस्वीरें भी फैंस दिखाईं।

पति और उनकी गर्लफ्रेंड की दिखाई तस्वीरें

इसके बाद चंद्रिका रोते हुए कहती हैं, 'मैं काम कर रही हूं घर संभाल रही हूं दुकान संभाल रही बच्चा संभाल रही हैं और आप ये सब कर रहे हो। किससे पूछकर कर रहे हो। जो लड़की आपके आगे पीछे घूम रही है कि मेरा पति मेरा प्यार उसे छोड़कर...फोटो इससे भी कहीं ज्यादा है मेरे पास, जो मेरे दिमाग की नसें फाड़ रही हैं। मैं काम नहीं कर पा रही हूं कुछ नहीं कर पा रही हूं क्यों?' चंद्रिका का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस पर यूजर्स के लगातार कमेंट्स आ रहे हें। ज्यादातर फैंस चंद्रिका को सपोर्ट कर रहे हैं।

