usha Nadkarni says she wanted to slap Balaji production for offering her less money for Pavitra Rishta पवित्र रिश्ता में सिलेक्ट होने के बाद बालाजी प्रोडक्शन को थप्पड़ मारना चाहती थीं उषा नाडकर्णी, बताई वजह, Tv Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीusha Nadkarni says she wanted to slap Balaji production for offering her less money for Pavitra Rishta

पवित्र रिश्ता में सिलेक्ट होने के बाद बालाजी प्रोडक्शन को थप्पड़ मारना चाहती थीं उषा नाडकर्णी, बताई वजह

उषा नाडकर्णी ने बताया कि उन्हें पवित्र रिश्ता के लिए इतने कम पैसे ऑफर हुए थे कि सामने वाले को पीटने का मन कर रहा था। कहा कि बहुत गालियां आती हैं लेकिन दे नहीं सकती थीं।

Kajal Sharma लाइव हिन्दुस्तानThu, 21 Aug 2025 11:42 AM
share Share
Follow Us on
पवित्र रिश्ता में सिलेक्ट होने के बाद बालाजी प्रोडक्शन को थप्पड़ मारना चाहती थीं उषा नाडकर्णी, बताई वजह

उषा नाडकर्णी टीवी इंडस्ट्री का जाना-माना चेहरा हैं। वह मराठी इंडस्ट्री की एक्ट्रेस हैं और पवित्र रिश्ता सीरियल से उन्हें हिंदी दर्शकों के बीच पहचान मिली। अब एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि इस धारावाहिक के लिए उन्हें जो पैसे ऑफर किए गए थे, सुनकर सामने वाले को पीटने का मन किया था। काम नहीं था तो हां कर दिया था।

ऑडिशन का सुनकर गरम हो गया दिमाग

उषा पिंकविला से बोलीं, 'मैं ऑडिशन के लिए गई। उस वक्त मेरे पास काम नहीं था। मैं घर पर बैठी थी, मैंने अपनी जॉब छोड़ी थी। बालाजी के लिए मैं 'थोड़ी सी जमीन, थोड़ा सा आसमान' और 'कुछ इस तरह' कर चुकी थी। फिर भी मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया, मेरा दिमाग खराब हो गया। मेरे पास काम नहीं था तो ऑडिशन के लिए चली गई। वहां मराठी इंडस्ट्री की एक और आर्टिस्ट थीं। उन्होंने हम दोनों को डायलॉग्स पढ़ने को दिए। दिमाग गरम था, सारी पहनी, बाल बांधे खुद ही, उनका ऑडिशन हो गया तो मुझे बुलाया गया। मैंने डेढ़ पेज डायलॉग याद किए और इसे किया।'

मुझे बहुत गालियां आती हैं

उषा का ऑडिशन हो गया तो उन्हें सैलरी के लिए बुलाया गया। वह बताती हैं, 'दो दिन बाद मुझे ऑफिस बुलाया गया। उन लोगों ने मझे फीस बताई, मेरे सामने जो बंदा बैठा था मैं उसे थप्पड़ मारना चाहती थी। उसे गाली देना चाहती थी, मुझे बहुत गालियां आती हैं। अगर मैं बोलती तो उन्हें बुरा लग जाता लेकिन क्या करूं, खुजली थी काम करने की। जब मैंने रोल किया तो सबको अच्छा लगा। एकता मैम भी खुश थीं। लोग गलियों में मुझसे पूछते थे कि अंकिता को टॉर्चर क्यों करती हूं। मैं जवाब देती कि मुझे इसके पैसे मिलते हैं।'

ये भी पढ़ें:उषा नाडकर्णी ने बताया गली बॉय के ऑडिशन में क्यों लगी इंसल्ट, बोलीं- जोया…

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।