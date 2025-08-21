पवित्र रिश्ता में सिलेक्ट होने के बाद बालाजी प्रोडक्शन को थप्पड़ मारना चाहती थीं उषा नाडकर्णी, बताई वजह

उषा नाडकर्णी ने बताया कि उन्हें पवित्र रिश्ता के लिए इतने कम पैसे ऑफर हुए थे कि सामने वाले को पीटने का मन कर रहा था। कहा कि बहुत गालियां आती हैं लेकिन दे नहीं सकती थीं।

उषा नाडकर्णी टीवी इंडस्ट्री का जाना-माना चेहरा हैं। वह मराठी इंडस्ट्री की एक्ट्रेस हैं और पवित्र रिश्ता सीरियल से उन्हें हिंदी दर्शकों के बीच पहचान मिली। अब एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि इस धारावाहिक के लिए उन्हें जो पैसे ऑफर किए गए थे, सुनकर सामने वाले को पीटने का मन किया था। काम नहीं था तो हां कर दिया था।

ऑडिशन का सुनकर गरम हो गया दिमाग उषा पिंकविला से बोलीं, 'मैं ऑडिशन के लिए गई। उस वक्त मेरे पास काम नहीं था। मैं घर पर बैठी थी, मैंने अपनी जॉब छोड़ी थी। बालाजी के लिए मैं 'थोड़ी सी जमीन, थोड़ा सा आसमान' और 'कुछ इस तरह' कर चुकी थी। फिर भी मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया, मेरा दिमाग खराब हो गया। मेरे पास काम नहीं था तो ऑडिशन के लिए चली गई। वहां मराठी इंडस्ट्री की एक और आर्टिस्ट थीं। उन्होंने हम दोनों को डायलॉग्स पढ़ने को दिए। दिमाग गरम था, सारी पहनी, बाल बांधे खुद ही, उनका ऑडिशन हो गया तो मुझे बुलाया गया। मैंने डेढ़ पेज डायलॉग याद किए और इसे किया।'