उषा नाडकर्णी ने बताया, गली बॉय के ऑडिशन में क्यों महसूस हुई बेइज्जती; बोलीं- जोया बड़े बाप की बेटी है

उषा नाडकर्णी को लगता है कि काम करते हुए उन्हें पूरी जिंदगी निकल गई तो 78 साल की उम्र में उनका ऑडिशन लेना बेइज्जती के बराबर है। उन्होंने कुछ किस्से बताए जहां पर वह ऑडिशन लेने वालों को झाड़ पिलाकर आईं।

Kajal Sharma लाइव हिन्दुस्तानTue, 19 Aug 2025 03:22 PM
उषा नाडकर्णी टीवी का जाना-माना नाम हैं। पवित्र रिश्ता शो से वह अपनी पहचान घर-घर बना चुकी हैं। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ऑडिशन लेने वालों पर गुस्सा निकाला। उन्होंने अपने कुछ पुराने अनुभव बताए कि कैसे वह ऑडिशन लेने वालों को सुनाकर आ चुकी हैं। उन्होंने जोया अख्तर की फिल्म गली बॉय का जिक्र किया और बताया कि कहकर आई थीं कि वह फालतू ऑडिशंस नहीं देतीं।

रिजेक्ट की ऑडिशन की कॉल

उषा पिंकविला से बातचीत बोलीं, 'आजकल ये ऑडिशन का चलन हो गया है। मैं प्रोडक्शन का नाम नहीं लेना चाहती लेकिन हाल ही में मेरे पास एक रोल के लिए कॉल आई थी। उन्होंने ऑडिशन के लिए अपने ऑफिस बुलाया था। मैं बीते 78 साल से क्या कर रही हूं जो तुम्हें अब मेरा ऑडिशन चाहिए? गली बॉय के समय भी ऐसा हुआ था।'

ऑडिशन में भड़कीं उषा

उषा ने बताया कि गली बॉय के लिए उन्हें एक लड़के ने बुलाया था। वह बताती हैं, 'उसने मुझे ऑडिशन में आने के लिए कहा। मैंने उसकी उम्र पूछी। बोला, 25 साल। मैंने कहा मैं तबसे काम कर रही हूं जब तुम्हारी मां की शादी भी नहीं हुई होगी। मैं ऐसे फालतू ऑडिशंस नहीं देती। मैंने पूछा कि डायरेक्टर कौन है। वह बोला, जोया अख्तर। मैंने कहा, हां वो बड़े बाप की बेटी है। मेरा नाम इंटरनेट पर सर्च कर लो तो पता चल जाएगा कि मैंने किस तरह का काम किया है। मैं ऑडिशंस नहीं करती। अगर चाहिए तो सीधे कास्ट कर लो।'

बताया रुस्तम के ऑडिशन का किस्सा

उषा नाडकर्णी ने अक्षय कुमार की रुस्तम का ऑडिशन याद किया। बोलीं, 'उन लोगों ने मुझे बुलाया, बताया कि क्या करना है। रोल दे दिया। ऑडिशन नहीं लिया था और मेरे काम का पैसा दे दिया। ऐसा होना भी चाहिए।'

हिम्मत कैसे हुई...

उषा ने टीवी एक्ट्रेस कविता चौधरी के ऑफिस का किस्सा भी सुनाया। वह बताती हैं, 'वहां कुछ असिस्टेंट डायरेक्टर्स बैठे थे। किसी ने मुझे सीट नहीं दी। तभी एक आकर बोला कि जिस रोल के लिए मैं आई हूं वो अब नहीं है और कहा कि मैं किताब पढ़ूं। मैंने कहा पढ़ती हूं, मैंने किताब ली और उनके सामने फेंक दी। मेरा सिर घूम गया। इन गैरअनुभवी बच्चों की हिम्मत कैसे हुई कि मुझे खुद को साबित करने के लिए कहें। मैं कोई बकवास बर्दाश्त नहीं करूंगी।'

