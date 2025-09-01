Usha Nadkarni Gets Emotional Remembers Pavitra Rishta co actors First Sushant Singh Rajput and Now Priya Marathe उषा नाडकर्णी ने बताया प्रिया मराठे से आखिरी दिनों में न मिलने का कारण, बोलीं- पहले सुशांत और अब…, Tv Hindi News - Hindustan
उषा नाडकर्णी ने बताया प्रिया मराठे से आखिरी दिनों में न मिलने का कारण, बोलीं- पहले सुशांत और अब…

उषा नाडकर्णी ने अपनी को-एक्टर प्रिया मराठे को याद किया। उन्होंने कहा कि पहले सुशांत सिंह राजपूत चले गए और फिर प्रिया मराठे चली गईं। ऐसा लग रहा है कि ‘पवित्र रिश्ता’ का दिल और आत्मा चली गई।

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तानMon, 1 Sep 2025 11:24 AM
उषा नाडकर्णी ने बताया प्रिया मराठे से आखिरी दिनों में न मिलने का कारण, बोलीं- पहले सुशांत और अब…

‘पवित्र रिश्ता’ फेम उषा नाडकर्णी ने अपनी सह-कलाकार और मराठी-हिंदी टेलीविजन की लोकप्रिय अभिनेत्री प्रिया मराठे को याद किया। अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है कि 31 अगस्त 2025 को प्रिया मराठे का निधन हो गया है। कैंसर से लड़ाई हार जाने के बाद प्रिया ने 38 वर्ष की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। उनका जाना इंडस्ट्री और प्रशंसकों दोनों के लिए गहरा सदमा बन गया।

उषा नाडकर्णी ने साझा की भावुक यादें

उनकी ऑन-स्क्रीन मां, उषा नाडकर्णी बहुत भावुक हुईं। उन्होंने कहा, “पहले सुशांत (सुशांत सिंह राजपूत) चला गया, अब प्रिया… ये उम्र किसी को छोड़ने की नहीं थी। उसकी अभी-अभी शादी हुई थी, उसे अपना परिवार शुरू करना चाहिए था, बच्चों की परवरिश करनी चाहिए थी। मैंने उससे मिलने के बारे में सोचा था, लेकिन फिर मना कर दिया क्योंकि हो सकता है कि वह अच्छी न दिख रही हो, कैंसर के इलाज की वजह से उसके बाल झड़ गए हों और वह नहीं चाहती थी कि हम उसे उस हालत में देखें।”

शांत स्वभाव की थी

उषा ने बताया कि प्रिया बहुत शांत स्वभाव की थीं और काम के प्रति पूरी तरह समर्पित थीं। उषा बोलीं, प्रिया सेट पर किसी भी कलेश या मस्ती में हिस्सा नहीं लेती थीं। हम एक-दूसरे के घर भी जाते थे। उनके साथ का ये रिश्ता करीब 5½ साल तक चला।

शोक में डूबा टीवी जगत

पवित्र रिश्ता के अलावा प्रिया ने कई हिंदी और मराठी सीरियलों में दमदार परफॉर्मेंस दी — ‘कसम से’, ‘साथ निभाना साथिया’, ‘कॉमेडी सर्कस’, ‘बड़े अच्छे लगते हैं’ जैसे चर्चित शो शामिल हैं। उनका निधन मनोरंजन जगत के लिए एक बड़ी क्षति है और फैंस और सह-कलाकार इस दर्द को जाहिर कर रहे हैं।

