Upcoming Serials: TV पर 4 नए सीरियल्स का होगा धमाका, क्या टॉप 5 TRP शोज के दे पाएंगे टक्कर?
टीवी पर जल्द ही कुछ नए सीरियल्स रिलीज होंगे। इन सीरियल्स में फैमिली ड्रामा से लेकर कॉमेडी रियलिटी शो शामिल हैं। अभी इन शोज की रिलीज डेट तो सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है ये शोज दिसंबर में रिलीज किए जा सकते हैं।
अगर आप मौजूदा हिंदी टीवी सीरियल्स से बोर हो गए हैं तो आपके लिए एक गुड न्यूज है। टीवी पर जल्द ही कुछ नए टीवी शोज शुरू होने वाले हैं। इन शोज की अभी रिलीज डेट का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है ये शोज दिसंबर में रिलीज होंगे। इन शोज में कॉमेडी रियलिटी शो से लेकर फैमिली ड्रामा सीरियल्स शामिल हैं। आइए जानते हैं इन टीवी सीरियल्स के बारे में।
लाफ्टर शेफ्स सीजन 4
कलर्स टीवी पर एक फिलर के रूप में शुरू हुआ लाफ्टर शेफ्स दर्शकों को इतना पसंद आया कि अब तक इसके तीन सीजन आ चुके हैं। अब इसके सीजन 4 की तैयारी चल रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, लाफ्टर शेफ्स का चौथा सीजन दिसंबर में शुरू हो सकता है। तीसरे सीजन की बात करें तो उस सीजन के विनर अली गोनी और जन्नत जुबैर बने थे। इस शो को भारती सिंह होस्ट करती हैं।
मेरा सिंदूर
ये एक रोमांटिक फैमिली ड्रामा सीरियल होगा। जियो हॉटस्टार के कमिंग सून वाली लिस्ट में इस शो का प्रोमो वीडियो आप देख सकते हैं। इस सीरियल को प्रशांत सिंह ने डायरेक्ट किया है। शो में आंचल साहू और अंकित गुप्ता लीड रोल में नजर आएंगे। इसके अलावा सीरियल में अक्षय आनंद, वैष्णवी महंत, नवीन सैनी और शोमा आकर्षण जैसे कलाकार नजर आएंगे। इस सीरीज की रिलीज डेट का भी ऐलान अभी नहीं किया गया है। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक, सीरियल दिसंबर में रिलीज होगा।
अंधेरों का देवता
ये सीरियल जल्द ही कलर्स टीवी पर शुरू होगा। सीरियल में नीति टेलर और कुशाल आहूजा लीड रोल में नजर आएंगे। ये एक फैंटसी लव स्टोरी है। माना जा रहा है कि ये शो वीकेंड पर प्रसारित होगा। सीरियल की रिलीज डेट को लेकर अभी कोई अपडेट सामने नहीं आया है।
तुम देना साथ मेरा सीजन 2
स्टार प्लस के सीरियल तुम देना साथ मेरा का सीजन 1 जल्द ही खत्म होने वाला है। इसकी जगह सीजन 2 आएगा। सीजन 2 में भी शब्बीर अहलूवालिया और श्रीति झा लीड रोल में नजर आएंगे। सीरियल का इंट्रो प्रोमो रिलीज हो चुका है। सीजन 2 में शब्बीर अहलूवालिया एक सुपरस्टार का किरदार निभाएंगे। वहीं, श्रीति झा वकील की भूमिका में नजर आएंगी। तुम देना साथ मेरा की बात करें तो ये शो 20 अप्रैल 2026 को शुरू हुआ था।
इन टॉप शोज को टक्कर दे पाएंगे अपकमिंग सीरियल्स?
बता दें, टीवी सीरियल की दुनिया में इस वक्त जी टीवी का शो गंगा मां की बेटियां का राज चल रहा है। टीआरपी लिस्ट में ये शो लंबे वक्त से नंबर 1 की जगह लिए हुए है। लिस्ट में दूसरे नंबर पर टीवी सीरियल वसुधा है। तीसरे पर तुम से तुम तक है। चौथे पर नागिन 7 है और 5वें पर क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये नए शोज टीआरपी लिस्ट के टॉप 5 शोज को टक्कर दे पाएंगे या नहीं?
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना