कैसे होती है कपिल शर्मा के शो की शूटिंग? एडिटिंग के वक्त हटा दिए जाते हैं ये वाले सीन
लंबे वक्त तक कपिल शर्मा के शो का हिस्सा रहीं उपासना सिंह ने बताया कि शो की शूटिंग किस तरह होती है और कौन सा हिस्सा स्क्रिप्टेड होता है।
कॉमेडी किंग कपिल शर्मा के शो को लेकर कई बार यह सवाल उठ चुके हैं, कि क्या यह शो स्क्रिप्टेड होता है। बीते कई सालों से दर्शकों का मनोरंजन कर रहे इस शो का कॉन्सेप्ट चाहे जो भी हो, एक सच यह है कि इसने लगातार दर्शकों का मनोरंजन किया है। 'कॉमेडी नाइट्स विद कपिल' से लेकर आज नेटफ्लिक्स पर 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' तक, कपिल शर्मा भारतीय ऑडियंस के फेवरिट बने हुए हैं। कपिल के शो पर कभी पिंकी बुआ का किरदार निभा चुकीं एक्ट्रेस उपासना सिंह ने एक हालिया पॉडकास्ट में बताया कि यह शो कैसे शूट होता है और सवाल-जवाब वाला राउंड किस तरह प्लान किया जाता है।
स्क्रिप्टेड होता है शो का यह हिस्सा
उपासना सिंह ने बताया कि ऑडियंस के साथ सवाल-जवाब वाला सेशन पहले से प्लान किया जाता है। उपासना ने बताया कि Q&A राउंड की बाकायदा रिहर्सल की जाती है। एक्ट्रेस ने कहा, "उनमें से ज्यादातर पहले से ही फाइनल हो जाते हैं। क्योंकि आपको नहीं पता कि सामने वाला बोल पाएगा या नहीं। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि अगर कोई अचानक बोलना या कुछ पूछना चाहता है, तो वो (दर्शक) अपना हाथ उठाते हैं और उन्हें मौका दिया जाता है। अगर वो ठीक से बात नहीं कर पाते हैं, तो एडिटिंग में उसे काट दिया जाता है।" तो क्या शो में बाकी चीजें भी प्लान्ड होती हैं?
प्लान नहीं की जा सकतीं ये चीजें
जवाब है, नहीं। एक तरफ जहां कॉमेडियन्स के एक्ट प्लान्ड होते हैं, वहीं गेस्ट क्या कहेंगे और कैसे रिएक्ट करेंगे, यह सब नैचुरली हो रहा होता है। उपासना ने बताया, "वहां जो कुछ भी होता है वह पहले से ही स्क्रिप्टेड होता है। सवाल-जवाब, गैग्स और बाकी सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है। जब एक्टर स्टेज पर आते हैं, तो हमें पहले से पता होता है कि हमें क्या पूछना है, लेकिन वो कैसे जवाब देंगे, यह हमें नहीं पता होता।" उपासना ने बताया कि कॉमेडियन्स को बहुत सतर्क रहना पड़ता है, क्योंकि उन्हें नहीं पता होगा गेस्ट कैसे रिएक्ट करेंगे।
70% स्क्रिप्ट और 30% इंप्रोवाइजेशन
उन्होंने कहा कि हमें गेस्ट को जवाब भी देना होता है और लोगों को हंसाना भी होता है। इसलिए सिर्फ बहुत एक्सपीरियंस्ड आर्टिस्ट ही ऐसा कर सकते हैं। हमें गेस्ट एक्टर्स के साथ रिहर्सल करने का मौका नहीं मिलता, यह पॉसिबल नहीं है। एक्ट्रेस ने यह भी बताया कि हमेशा चीजें स्क्रिप्ट के मुताबिक नहीं होती हैं। करीब 70:30 का बंटवारा होता है। यानि 70% स्क्रिप्ट और 30% इंप्रोवाइजेशन। क्योंकि कई बार कोई गेस्ट बातचीत को बिलकुल अलग ही दिशा में ले जाता है, तब कॉमेडियन्स के पास चॉइस नहीं होती है। उपासना ने यह भी बताया कि कुछ गेस्ट के बारे में यह भी पता नहीं होता है कि वो किस बात पर हंसेंगे। इस मामले में उन्होंने सलमान खान का नाम लिया।
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