उर्फी जावेद के घर के बाहर देर रात आए 2 शख्स, बोलं- बहुत डरावना था और...

उर्फी जावेद के घर के बाहर देर रात आए 2 शख्स, बोलं- बहुत डरावना था और...

संक्षेप:

उर्फी जावेद को हाल ही में अपने घर पर एक डरावना एक्सपीरियंस झेलने को मिला। उन्होंने बताया कि कैसे देर रात उनके घर के बाहर 2 अनजान शख्स आ गए थे।

Dec 23, 2025 12:04 pm ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
उर्फी जावेद ने सोमवार को सोशल मीडिया पर मुंबई पुलिस स्टेशन से फोटोज शेयर कर फैंस को हैरान और परेशान कर दिया था कि आखिर हुआ क्या। उर्फी ने बताया कि उन्हें और उनकी बहनों को एक शॉकिंग और डरावना एक्सपीरियंस झेलने को मिला था। उर्फी ने बताया कि कैसे उनके घर के बाहर देर रात कुछ अनजान आदमी आ गए थे और फिर क्या हुआ आगे आपको बताते हैं।

क्या हुआ देर रात उर्फी के साथ

ई टाइम्स से बात करते हुए उर्फी ने बताया कि कोई उनके घर की डोरबेल 10 मिनट तक बजाता रहा। जब वह देखने गईं तो एक आदमी ने कहा कि देट खोलो। वहीं कॉर्नर पर एक और आदमी साथ में खड़ा था। मैंने उसे कहा कि ये बकवास बंद करो, लेकिन उसने जाने से मना कर दिया। इसके बाद मैंने कहा कि मैं पुलिस को कॉल करूंगी तब जाकर वह गया।

मिसबिहेव कर रहे थे आदमी

पुलिस के आने के बाद क्या हुआ यह बताते हुए उर्फी ने कहा, ‘हमने पुलिस को बुलाया, लेकिन वो आदमी हमारे साथ मिसबिहेव करने लगे और पुलिस के साथ भी। वो रूडली बोलते हैं निकल निकल। उन्होंने सब चीजों से मना कर दिया। उर्फी ने बताया कि वे भी उसी बिल्डिंग के थे जहां उर्फी रहती हैं। वे फिर सबूत के साथ छेड़छाड़ करने लगे। बोलने लगे कि वे किसी नेता से जुड़े हैं।’

डरावना एक्सपीरियंस था

उर्फी ने कहा कि यह भी बताया कि यह काफी डरावना एक्सपीरियंस था। वह बोलीं, ‘जब कोई 3 बजे आपके घर के बाहर आए और किसी लड़की से गेट खोलने को बोले और फिर जाने से मना कर दे तो काफी डर लगता है। खासकर जब लड़कियां अकेले रहती हैं, ऐसी सिचुएशन डरा देती हैं।’

आखिर में उर्फी ने कहा, 'मुझे जानना है कि उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया।'

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल उत्तराखंड से हैं, लेकिन बचपन दिल्ली-एनसीआर में बीता और यहीं से पढ़ाई की। अब फिलहाल चंडीगढ़ में रहती हैं। सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। अभी सुष्मिता मनोरंजन सेक्शन में काम कर रही हैं। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। सुष्मिता को फिल्में देखना, म्यूजिक सुनना पसंद है। और पढ़ें
