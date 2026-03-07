Hindustan Hindi News
सुसाइड अटेंप्ट के बाद अनुराग डोभाल की पहली पोस्ट, लीक की एक्स गर्लफ्रेंड सव्या के साथ यह चैट!

Mar 07, 2026 10:19 pm IST
अनुराग डोभाल अपनी निजी जिंदगी को लेकर अभी सोशल मीडिया पर चर्चा में बने हुए हैं। उन्होंने शनिार को अपनी एक तेज रफ्तार गाड़ी को डिवाइडर पर टकरा दिया। एक्सीडेंट के बाद उन्होंने पहली बार इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है।

यूट्यूबर और 'बिग बॉस 17' फेम अनुराग डोभाल (UK07 Rider) ने लाइव स्ट्रीम पर शनिवार को सुसाइड करने की कोशिश की। अनुराग ने इंस्टाग्राम पर लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान मेरठ एक्सप्रेसवे पर अपनी टोयोटा फॉर्च्यूनर को करीब 150-180 किमी/घंटा की रफ्तार से डिवाइडर में टकरा दिया। मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें किसी तरह बचाया और तुरंत अस्पताल पहुंचाया। द खबरी पर पोस्ट की गई जानकारी के मुताबिक अनुराग फिलहाल मेरठ के सुभारती अस्पताल में भर्ती हैं और उनकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है। एक्सीडेंट की खबरें आने के कुछ ही वक्त अनुराग के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग पोस्ट की गई जिसमें अतुल नाम के लड़के की अनुराग की एक्स गर्लफ्रेंड के साथ हुई चैट दिखाई गई है।

परिवार पर लगाया धोखा देने का आरोप

बता दें कि कुछ दिन पहले ही अनुराग ने 2 घंटे का एक व्लॉग किया था और इसने उन्होंने अपना 'आखिरी व्लॉग' नाम दिया। इस वीडियो में उन्होंने अपने माता-पिता और भाई 'कलाम इंक' पर गंभीर आरोप लगाए थे। अनुराग का दावा है कि रितिका के साथ उनकी इंटरकास्ट शादी को लेकर परिवार उन्हें मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है। उन्होंने रोते हुए बताया कि उनकी सारी प्रॉपर्टी और कमाई परिवार ने हड़प ली है। अनुराग ने यह भी खुलासा किया कि उनकी पत्नी रितिका ने उन्हें धोखा दिया और वह उन्हें छोड़कर चली गई है, जिससे वह गहरे डिप्रेशन में चले गए।

एक्स-गर्लफ्रेंड सव्या के साथ चैट हुई लीक

हादसे के बीच अनुराग के इंस्टाग्राम अकाउंट से एक और चौंकाने वाला वीडियो भी शेयर किया गया है। इसमें 'अतुल' नाम का एक लड़का (जो अनुराग का करीबी बताया जा रहा है) अनुराग की एक्स-गर्लफ्रेंड और नेपाली मोटो-व्लॉगर सव्या केसी से चैट कर रहा है। चैट में अतुल सव्या को समझाने की कोशिश कर रहा है कि अनुराग बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है और सुसाइड कर सकता है। अतुल ने सव्या को 'बचकाना' कहा और साफ लहजे में धमकी दी कि अगर अनुराग को कुछ भी हुआ, तो इसके लिए सव्या और उसका परिवार जिम्मेदार होगा।

फिर चर्चा में आए कमाल और सव्या पर आरोप

इस पूरे विवाद में अनुराग के भाई और एक्स-गर्लफ्रेंड का आधिकारिक स्टैंड भी सामने आया है। जानकारी के मुताबिक अनुराग ने अपने व्लॉग में सीधे तौर पर भाई पर धोखा देने और प्रॉपर्टी हड़पने करने का आरोप लगाया है। अनुराग का दावा है कि उन्होंने अपनी सारी कमाई घर भेजी, लेकिन बदले में उन्हें सिर्फ तोहमत मिली। अनुराग की एक्स गर्लफ्रेंड सव्या ने पहले भी पब्लिकली अनुराग पर गंभीर आरोप लगाए थे। सव्या का कहना था कि अनुराग ने सिर्फ 'व्यूज और सब्सक्राइबर्स' के लिए उनका इस्तेमाल किया और कैमरे पर प्रपोजल भी कंटेंट का हिस्सा था। ब्रेकअप के बाद सव्या खुद डिप्रेशन का शिकार हुई थीं।

इस पूरी घटना पर कैसा है पब्लिक का रिएक्शन

अनुराग के इस कदम के बाद सोशल मीडिया दो धड़ों में बंट गया है। जहां उनके करोड़ों फैंस उनकी सलामती की दुआ मांग रहे हैं, वहीं कई यूजर्स इसे कर्मा कह रहे हैं। लोगों का कहना है कि कभी अनुराग के परिवार ने सव्या केसी को नहीं अपनाया था और आज वही परिवार उनकी पत्नी रितिका का विरोध कर रहा है। कुछ लोग इसे पब्लिसिटी स्टंट करार दे रहे हैं, जबकि फैंस का मानना है कि मेंटल हेल्थ को लेकर इस तरह का ट्रोलिंग बहुत शर्मनाक है।

anurag dobhal

