UK07 Rider ने एक्सीडेंट के बाद शेयर की अपनी पहली फोटो, अस्पताल में इस हाल में नजर आए अनुराग डोभाल

जाने माने यूट्यूब और बिग बॉस फेम अनुराग डोभाल इस वक्त अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी सुर्खियों में बने हुए हैं। UK07 Rider के नाम से मशहूर अनुराग निजी जिंदगी में मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। हाल ही में 7 मार्च को अनुराग डोभाल ने परेशान होकर अपनी जान लेने की कोशिश की। उन्होंने लाइव चैट पर सुसाइड की कोशिश की जिसके बाद सोशल मीडिया पर मेंटल हेल्थ को लेकर एक बार फिर चर्चा होने लगी है। अनुराग इस वक्त ICU में भर्ती हैं और डॉक्टर्स की कड़ी निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। अनुराग के एक्सीडेंट के बाद से ही उनके फैंस काफी परेशान हैं। इस घटना के बाद कई स्टार्स भी सामने आए और इस पर रिएक्ट किया। ऐसे में अब एक्सीडेंट के बाद अनुराग ने अस्पताल से अपनी पहली तस्वीर सामने आई है, जो तेजी से वायरल हो रहा है।

UK07 राइडर ने शेयर की एक्सीडेंट के बाद पहली फोटो अनुराग डोभाल ने एक्सीडेंट के बाद अपनी पहली तस्वीर पोस्ट की है। उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपनी एक्सीडेंट के बाद पहली फोटो शेयर की है। इस तस्वीर में अनुराग बेड पर लेटे हुए हैं। उनकी आंखें बंद हैं और एक हाथ में ड्रिप लगी हुई है। अनुराग के बगल में एक शख्स बैठा हुआ है, जिसने यूट्यूबर का हाथ पकड़ा हुआ है। हालांकि, ये शख्स कौन है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस तस्वीर के सामने आने के साथ ही फैंस उनके जल्द ठीक होने की दुआ कर रहे हैं।

अनुराग ने अपने ही परिवार पर लगाए थे गंभीर आरोप बता दें कि अनुराग डोभाल ने हाल ही में एक लंबा चौड़ा वीडियो पोस्ट किया था। इस वीडियो में अनुराग रोते नजर आ रहे थे। उन्होंने दावा किया था क्योंकि उन्होंने इंटरकास्ट शादी की इस वजह से उनका परिवार उन्हें टॉर्चर कर रहा है। अनुराग ने कहा था कि ये शायद उनका आखिरी वीडियो हो। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर उन्हें कुछ हो जाए तो इसके जिम्मेदार उनके माता-पिता और परिवार के लोग होंगे।