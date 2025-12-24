Hindustan Hindi News
टीवी के टॉप 10 एक्टर्स में शिल्पा शिंदे की एंट्री, जानें रुपाली और स्मृति ईरानी किस नंबर पर

संक्षेप:

शिल्पा शिंदे ने कुछ दिन पहले ही भाभी जी घर पर हैं 2.0 के जरिए कमबैक किया है और आते ही वह तो छा गई हैं। उनके कमबैक पर उन्हें अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है।

Dec 24, 2025 09:00 am ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
टीवी एक्टर्स और शोज घर-घर फेमस हैं और सबके दिलों पर राज करते हैं। सबको हफ्ते के टॉप 10 एक्टर्स की लिस्ट का इंतजार रहता है और सभी जानना चाहते हैं कि आखिर इस हफ्ते कौन नंबर 1 पर बाजी मारता है और कौन इस लिस्ट में टॉप 10 से बाहर होता है। हमेशा की तरह रुपाली इस बार भी नंबर 1 पर हैं।

टॉप 5 की लिस्ट में जानें कौनसे एक्टर्स

गॉसिप टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक अनुपमा शो से सबके दिल पर राज करने वालीं रुपाली गांगुली इस लिस्ट में नंबर 1 पर हैं 5.86 प्रतिशत के साथ।

दूसरे नंबर पर ये रिश्ता क्या कहलाता है से समृद्धि शुक्ला हैं 5.42 प्रतिशत के साथ।

तीसरे नंबर पर स्मृति ईरानी हैं 4.98 प्रतिशत के साथ। स्मृति इन दिनों क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 से सबका दिल जीत रही हैं।

चौथे नंबर पर पार्थ समधान हैं शहर के साथ। पार्थ को इस शो में काफी पसंद किया जा रहा है।

पांचवें नंबर पर हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है के स्टार रोहित पुरोहित।

लाफ्टर शेफ शो के 3 एक्टर्स इस लिस्ट में

छठे नंबर पर हैं तेजस्वी प्रकाश जो इन दिनों लाफ्टर शेफ सीजन 3 में नजर आ रही हैं।

सातवें नंबर पर आयशा सिंह हैं जो इन दिनों शो मन्नत में नजर आ रही हैं।

इसके बाद आते हैं करण कुंद्रा और वह भी लाफ्टर शेफ सीजन 3 से दर्शकों का दिल जीत रहे हैं।

9वें नंबर पर विवियन डीसेना हैं और वह भी लाफ्टर शेफ सीजन 3 में हैं।

वहीं 10वें नंबर पर हैं शिल्पा शिंदे जिन्होंने हाल ही में भाभी जी घर पर है 2.0 के जरिए वापसी की है।

भाभी जी घर पर हैं 2.0 अभी नई स्टोरी के साथ आया ही है और शिल्पा ने कुछ ही दिनों के कमबैक से टॉप 10 में अपनी जगह बना ली है। इस बार इस लिस्ट से दिलीप जोशी बाहर हो गए हैं जो पिछली बार 10वें नंबर पर थे।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल उत्तराखंड से हैं, लेकिन बचपन दिल्ली-एनसीआर में बीता और यहीं से पढ़ाई की। अब फिलहाल चंडीगढ़ में रहती हैं। सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। अभी सुष्मिता मनोरंजन सेक्शन में काम कर रही हैं। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। सुष्मिता को फिल्में देखना, म्यूजिक सुनना पसंद है। और पढ़ें
