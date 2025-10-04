TV Actress Surbhi Chandana Reviews Sunny Sanskari ki Tulsi Kumari Varun Dhawan Film says somebody stop this film सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी देख परेशान हुई ये टीवी एक्ट्रेस, बोलीं- कोई इस फिल्म को रोक दो, Tv Hindi News - Hindustan
सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी देख परेशान हुई ये टीवी एक्ट्रेस, बोलीं- कोई इस फिल्म को रोक दो

टीवी एक्ट्रेस सुरभि चंदना वरुण धवन और जाह्नवी कपूर की फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी देखने पहुंचीं। उनके रिव्यू से साफ पता चल रहा है कि उन्हें ये फिल्म बिल्कुल ही पसंद नहीं आई है। 

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानSat, 4 Oct 2025 07:53 AM
वरुण धवन, रोहित सराफ, जाह्नवी कपूर और सान्या मल्होत्रा की फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। इस फिल्म को सोशल मीडिया पर मिलेजुले रिएक्शन मिल रहे हैं। हालांकि, टीवी एक्ट्रेस सुरभि चंदना को वरुण और जाह्नवी की ये फिल्म बिल्कुल पसंद नहीं आई है। उन्होंने कहा कि ये कोई इस फिल्म को बंद कर दो।

सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी देखने पहुंचीं सुरभि

एक्ट्रेस सुरभि चंदना अपने पति करण शर्मा के साथ सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी देखने पहुंचीं। फिल्म में इंटरव्ल के दौरान करण ने एक वीडियो शेयर किया। वीडियो में सुरभि समोसे का आनंद लेती नजर आ रही हैं। करण उनसे फिल्म के बारे में पूछते हैं, तो सुरभि कहती हैं कि इस फिल्म के बाद केवल एक ही चीज अच्छी है, और वो है ये समोसा।

सुरभि का पोस्ट

फिल्म को बताया बकवास

उस वीडियो को इंस्टाग्राम पर री-शेयर करते हुए सुरभि ने लिखा- इस बकवास में मुझे घसीटने के लिए आप (करण) जिम्मेदार हैं। वहीं, करण ने एक और वीडियो शेयर किया। ये वीडियो फिल्म के क्लाइमेक्स के दौरान बनाया गया है।

क्लाइमेक्स पर आया ये रिएक्शन

वीडियो में सुरभि वो सीन देख रही होती हैं जहां जाह्नवी का किरदार वरुण धवन के किरदार की तरफ भागती नजर आती हैं। इस सीन पर सुरभि बोलीं- अरे…रोको, रोको…कोई इस फिल्म को अभी रोक दो।

Surbhi Chandna

