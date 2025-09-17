सिर्फ 2 महीने टिकी थी इस टीवी एक्ट्रेस की शादी, पति पर लगाए थे गंभीर आरोप

आइए आपको उस टीवी एक्ट्रेस के बारे में बताते हैं जिन्होंने पूरी दुनिया के सामने टीवी एक्टर के साथ शादी रचाई थी। हालांकि उनकी शादी सिर्फ दो महीने ही टिक पाई थी।

टीवी इंडस्ट्री में शादियों की कई कहानियां सुर्खियां बटोरती हैं, लेकिन एक ऐसी भी शादी रही जिसने पूरे देश को चौंका दिया। यह रिश्ता बेहद भव्य अंदाज में सबके सामने शुरू हुआ और सिर्फ दो महीनों में ही टूट गया। शादी और तलाक दोनों ही राष्ट्रीय मीडिया की हेडलाइन बने। उस वक्त यह मामला इतना चर्चित था कि हर चैनल पर इसकी चर्चा होती रही।

प्रेम कहानी बात है 'सपना बाबुल का... बिदाई' फेम एक्ट्रेस सारा खान और एक्टर अली मर्चेंट की। दोनों लंबे समय से डेट कर रहे थे और 2010 में ‘बिग बॉस 4’ का हिस्सा बने। शो के दौरान ही उन्होंने घर के अंदर शादी करने का फैसला लिया। उस समय सारा महज़ 19 साल की थीं और अली 23 साल के। यह पहली बार था जब किसी रियलिटी शो में कैमरों के सामने शादी हुई थी।

बिग बॉस हाउस में हुई शादी बिग बॉस के घर में इस्लामिक रीति-रिवाज से शादी हुई, जिसके लिए बाकायदा काज़ी को बुलाया गया। यहां तक कि शो में सुहागरात का भी इंतजाम किया गया था, जो विवाद का बड़ा कारण बना। कहा गया कि इस शादी के लिए दोनों को 35-50 लाख तक दिए गए, हालांकि चैनल ने ऐसी सभी अफवाहों से इनकार किया।

सिर्फ दो महीने में क्यों टूटा रिश्ता? शो से बाहर आने के बाद दोनों का रिश्ता महज़ दो महीने चला। 2011 में उनका तलाक हो गया। सारा का कहना था कि अली ने उन्हें धोखा दिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि अली का अफेयर उनके ही बिजनेस पार्टनर और स्पा वर्कर से था। झूठ बोलने और धोखा देने की आदत ने इस रिश्ते को खत्म कर दिया।

अब कहां हैं दोनों? सारा खान: सारा आज भी टीवी इंडस्ट्री में सक्रिय हैं। उन्होंने ‘कवच’, ‘ससुराल सिमर का’, ‘भाग्यलक्ष्मी’ जैसे कई शोज़ किए और हाल ही में ‘लॉक अप’ में भी नजर आईं। फिलहाल वह सिंगल हैं और करियर पर ध्यान दे रही हैं।