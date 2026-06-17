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संचिता उगले ने साइकोलॉजिस्ट से चैट में बताया था डर? आते थे डरावने सपने

Kajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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संचिता उगले ने आत्महत्या का कदम क्यों उठाया, पुलिस इस पर जांच कर रही है। इस बीच उनके और साइकोलॉजिस्ट के बीच चैट की खबर भी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि वह मानसिक रूप से काफी परेशान थीं।

संचिता उगले ने साइकोलॉजिस्ट से चैट में बताया था डर? आते थे डरावने सपने

टीवी एक्ट्रेस संचिता उगले के निधन के बाद कई थ्योरीज सोशल मीडिया पर चल रही हैं। उनका परिवार और परिचित दावा कर रहे हैं कि संचिता परेशान थीं। अब साइकोलॉजिस्ट के साथ उनके चैट की बातें भी सामने आ रही हैं। चर्चा है कि वह मानसिक रूप से परेशान थीं। इसके लिए एक्सपर्ट की मदद ले रही थीं। रिपोर्ट्स हैं कि पुलिस अब इन चैट्स की जांच भी कर रही है।

फ्यूचर को लेकर परेशान थीं संचिता

कुमकुम भाग्य एक्ट्रेस संचिता 14 जून को अपने बेडरूम में मृत पाई गईं। रिपोर्ट्स में आत्महत्या की बात सामने आ रही है लेकिन वजह अब तक स्पष्ट नहीं हो पाई। पुलिस की जांच के बीच एक चैट का जिक्र हो रहा है। जी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, चैट से पता चल रहा है कि संचिता कुछ महीनों से काफी परेशान थीं। बताया जा रहा है कि चैट्स में संचिता ने साइकोलॉजिस्ट से अपने डर साझा किए हैं। वह अपने फ्यूचर को लेकर परेशान थीं।

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डॉक्टर ने दी थी ऑनलाइन काउंसलिंग की सलाह

संचिता के चैट्स में डरावने सपनों के साथ दिमागी परेशानी का भी जिक्र है। वह इस वजह से परेशान भी थीं कि कैसे एक्टिंग का करियर जारी रखा जाए। संचिता को कुछ समझ नहीं आ रहा था और कई महीनों से इसमें सुधार नहीं दिख रहा था। इन चैट्स में साइकोलॉजिस्ट ने उन्हें ऑनलाइन काउंसलिंग की सलाह भी दी थी। डॉक्टर ने संचिता का आश्वासन दिया था कि वे मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इन चैट्स की पुष्टि किसी ऑफिशियल सोर्स से नहीं हो सकी। हालांकि संचिता की एक दोस्त का बयान चर्चा में है।

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दोस्त ने संचिता के बारे में क्या बोला

उनकी फ्रेंड मेघा शर्मा का कहना है, 'मैं शॉक में हूं और शब्द नहीं मिल रहे। उसे हेल्थ से जुड़ी कुछ दिक्कतें थीं और जनवरी 2026 से डिप्रेशन का इलाज चल रहा था। उसकी कुछ पर्सनल दिक्कतें थीं और ट्रीटमेंट चल रहा था।'

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अंदर ही अंदर परेशान थीं संचिता

संचिता ने निधन के कुछ समय पहले इंस्टाग्राम पर रील शेयर की थी जिसमें वह एकदम ठीक दिख रही थीं। एक इंटरव्यू में संचिता के पिता भी बोल चुके हैं कि वह अच्छे मूड में दिखती पर अंदर से डिप्रेस्ड होती थी। एनडीटीवी से बातचीत में संचिता के पिता ने कहा, 'वह अपसेट रहती थी। अच्छे मूड में भी अचानक डिप्रेशन में चली जाती थी। यह बात हमारे ध्यान में आई इसीलिए हम उसके साथ रोज आना-जाना करते थे। बस उतना ही वक्त समझो बस आधा घंटा हम उसके साथ नहीं थे। वो हमारी गलती समझो।'

Kajal Sharma

लेखक के बारे में

Kajal Sharma

शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।


करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।


एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, बॉक्स ऑफिस ऐनालिसिस, ट्रेंड्स, टीवी, ओटीटी और लाइफस्टाइल विषयों पर काजल की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। काजल का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


विशेषज्ञता
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मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग

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Sanchita Ugale

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