पीएम मोदी के जन्मदिन पर टीवी की अनुपमा एक्ट्रेस रुपाली गांगुली का पोस्ट, बोली-आपने हम में विश्वास जगाया

टीवी की अनुपमा एक्ट्रेस रुपाली गांगुली ने आज पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर पोस्ट शेयर करते हुए तारीफ की है। उन्होंने लिखा कि पीएम मोदी 140 करोड़ की आबादी की आवाज बने हैं।

आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना 75 वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस खास मौके पर एंटरटेनमेंट जगत से भी सेलेब्रिटीज पीएम मोदी को बधाई दे रहे हैं। इस लिस्ट में टीवी की अनुपमा, सबसे पॉपुलर एक्ट्रेस रुपाली गांगुली भी शामिल हैं। रुपाली ने पीएम मोदी के नाम एक पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने जन्मदिन की बधाई देने हुए उनकेविजन की तारीफ की है। रुपाली ने ये भी कहा कि पीएम मोदी ने लोगों को उनकी ताकत का एहसास कराया है।

पीएम मोदी के जन्मदिन पर पोस्ट रुपाली गांगुली ने अपने X अकाउंट पर तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, “आज हम न सिर्फ अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन मना रहे हैं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के सफर का भी जश्न मना रहे हैं जो भारत की धरती से उठकर 140 करोड़ सपनों की आवाज बन गए। ऐसे समय में जब हमारा देश उम्मीद खोने लगा था, आपने हमें हमारी ताकत का एहसास दिलाया। प्रधानमंत्री बनने के बाद, आपने भारत में नए नैतिक साहस, ऊर्जा की एक नई लहर और यह विश्वास जगाया कि हमारा भाग्य हमारे अपने हाथों में है।”