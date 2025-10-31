टीवी इंडस्ट्री छोड़ इस ऐक्ट्रेस ने क्यों लिया संन्यास? बोलीं- मौतें देखीं, गुफाओं में रही, भीख मांगी

संक्षेप: नुपुर अलंकार 2022 में धर्म के रास्ते पर जा चुकी हैं। उन्होंने बताया कि धीरे-धीरे उनका मन दुनिया से हट रहा था। फिर कुछ घटनाओं ने यह फैसला दृढ़ कर दिया। नुपुर ने बताया कि वह अब कैसी जिंदगी जी रही हैं।

टीवी एक्ट्रेस नुपुर अलंकार मोह-माया छोड़कर धर्म का रास्ता अपना चुकी हैं। उन्होंने बताया कि जीवन में ऐसा क्या हुआ जो सांसारिक जीवन से उनका मोह भंग हो गया। नुपुर आश्रम में रहती हैं। अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में उन्होंने भीख मांगी। गुफाओं में रहीं, जहां उन्हें चूहों ने काटा। उन्होंने बताया कि बहुत कम में गुजारा हो जाता है और सारी चिंताएं खत्म हो गई हैं।

मां और बहन की देखी मौत टेली टॉक इंडिया से बातचीत में नुपुर बोलीं, 'जो भी मेरे जीवन में हुआ, आपको गूगल पर मिल जाएगा। ये सब पीएमसी बैंक स्कैम से शुरू हुआ जब जीवन की कड़वी सच्चाई से सामना हुआ। स्कैम के बाद मेरी मां बीमार पड़ गईं। उनके इलाज में पैसों की दिक्कतें आ रही थीं। मेरी मां और मेरी बहन की मौत के बाद बर्दाश्त नहीं हुआ। इससे पहले ही मैंने दुनिया से मतलब कम करना शुरू कर दिया था। मेरा ये सांसारिक जिंदगी जीने का मन नहीं था तो जो लोग मुझसे जुड़े थे मैंने उनकी इजाजत ली। वे ना चाहते हुए भी राजी हो गए फिर मैंने आध्यत्म का रास्ता अपना लिया।'





10-15 हजार में हो जाता गुजारा नुपुर ने बताया कि आध्यात्म का रास्ता अपनाने के बाद चीजें आसान हो गईं। वह बोलीं, 'मैं सांसारिक दुनिया से दूर हो गई तो चीजें आसान हो गईं। पहले बिल थे, लाइफस्टाइल के खर्चे थे, डायट मेनटेन करनी थी। अलग रह कर मैं 10 से 15 रुपये महीने में मैनेज कर ले रही थी। यहां भीख मांगने की भी प्रथा है जिसे भिक्षाटन कहते हैं। मैं साल में कुछ बार मांगती हूं। मैं भीख मांगकर ईश्वर और अपने गुरु को भी देती हूं। इससे ईगो खत्म होता है। मैं चार से पांच जोड़ी कपड़ों में रहती हूं। जो लोग आश्रम आते हैं, कुछ देते हैं, कभी-कभी कपड़े भी, बस उतना ही बहुत है।' नुपुर ने बताया कि वह गुफाओं में रही हैं और उन्हें चूहों ने भी काटा है।