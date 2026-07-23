'कोकेन, MDMA...', TV पार्टीज में खुलेआम चलती हैं ड्रग्स, एक्ट्रेस का दावा
टीवी एक्ट्रेस नारायणी शास्त्री ने बताया कि टीवी इंडस्ट्री की पार्टीज में ड्रग्स का बजट तय किया जाता है। उन्होंने कहा कि लोग पार्टी में ड्रग्स करते हैं। उन्होंने बताया कि एक्सपेरिमेंट के तौर पर उन्होंने भी ड्रग्स किए हैं।
टीवी एक्ट्रेस नारायणी शास्त्री ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में टीवी इंडस्ट्री में ड्रग्स के इस्तेमाल को लेकर बात की। उन्होंने बताया कि टीवी की पार्टीज में ड्रग्स का बजट तय किया जाता है। उन्होंने कहा कि उन्होंने भी ड्रग्स ट्राई किए हैं, लेकिन वो उन्होंने एक्सपेरिमेंट के तौर पर किया। वो जानना चाहती थीं कि ड्रग्स लेने के बाद कैसा लगता है।
ड्रग्स की वजह से अब पार्टीज में नहीं जाती हैं नारायणी शास्त्री
सिद्धार्थ कनन के साथ खास बातचीत में नारायणी शास्त्री ने कहा कि जैसे पहले पार्टीज में शराब के लिए बजट तय किया जाता था। उसी तरह से अब ड्रग्स का बजट तय किया जाता है। उन्होंने कहा कि पार्टीज में जिसे ड्रग्स करना होता है वो करते हैं। नारायणी का कहना है कि इसी वजह से उन्होंने काफी सालों से पार्टीज में जाना भी छोड़ दिया है।
पार्टीज में खुलेआम लिया जाता है ड्रग्स
नारायणी ने कहा, जब बड़ी पार्टीज होती हैं तो इतना खुलकर नहीं होता (लोग ड्रग्स नहीं लेते हैं) है, लेकिन छोटी पार्टीज में तो हर कोई...हर किसी को पता होता है कि हर कोई ड्रग्स लेता है। मुझे पर्सनली नहीं पता कौन करता है, कौन नहीं, लेकिन मैं ऐसी जगहों पर गई हूं जहां लोग ड्रग्स करते हैं।"
एक्ट्रेस ने बताया पार्टीज में होते हैं कौन-कौन से ड्रग्स
नारायणी से जब पूछा गया कि किस टाइप की ड्रग्स होती हैं तो उन्होंने कहा- कोकेन, एमडीएमए। मैं सति सावत्री नहीं बन रही हूं। मैंने अपनी लाइफ में हर चीज से की है,लेकिन मैंने वो एक्सपेरिमेंट के तौर पर किया है कि इसको करने से क्या होता है। वर्ना आप जब ड्रग्स में घुस जाओ तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हो।"
एक्ट्रेस ने बताया MDMA लेने से क्या होता है?
एमडीएम के बारे में बात करते हुए एक्ट्रेस ने कहा कि वो एक ऐसी ड्रग होती है जो आपको बहुत वॉर्म महसूस कराता है। बहुत अच्छी वाली लाइफ की फीलिंग आती है। अब मुझे नहीं पता कि उसकी लत लगती है कि नहीं। ये पूरी इंडस्ट्री को खा रही है। पूरी दुनिया को खा रही है। एक्ट्रेस ने कहा कि वो बहुत कम लोगों को जानती हैं जो ड्रग्स नहीं करते हैं।
सेट पर भी ड्रग्स लेते हैं एक्टर्स
एक्ट्रेस ने ये भी बताया कि एक्टर्स सेट पर भी ड्रग्स लेकर आते हैं। कई बार उसकी वजह से शूटिंग भी कैंसल हुई हैं। उन्होंने कहा बहुत होता है जब एक्ट्रेस वैनिटी वैन में या सेट पर ड्रग्स लेकर आते हैं। एक्ट्रेस ने बताया कि उनकी भी शूट कैंसल हुई है क्योंकि जो ड्रग्स लेकर आते हैं वो शूट करने की हालत में ही नहीं होते हैं। उन्होंने कहा कि वो लोग कमरे से ही नहीं निकल पाने की हालत में होते हैं।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
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सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना
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