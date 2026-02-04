हैरान कर देने वाले तलाक, क्या आपके फेवरेट टीवी सेलेब्स भी हो चुके हैं अलग?
TV Actors Who Are Now Divorced: आज हम आपको उन टीवी सेलेब्स के बारे में बता रहे हैं जिनके तलाक की खबरों ने उनके फैंस के दिल तोड़ दिए थे।
ग्लैमर की दुनिया जितनी चमक-धमक भरी दिखती है, उसके पीछे के रिश्ते कभी-कभी उतने ही उलझे हुए होते हैं। पिछले कुछ समय में टीवी इंडस्ट्री के कई मशहूर कपल्स ने अपनी बरसों पुरानी शादी को खत्म कर फैंस को चौंका दिया है। आइए जानते हैं उन सितारों के बारे में जिनकी राहें अब अलग हो चुकी हैं।
लता सभरवाल और संजीव सेठ
कब हुई शादी? - साल 2009
कब हुआ तलाक? - साल 2025
कितने साल चली शादी? - 16 साल
'ये रिश्ता क्या कहलाता है' के सेट पर प्यार में पड़े। साल 2003 में दोनों ने शादी कर ली और फिर शादी के 16 साल बाद दोनों अलग हो गए।
शुभांगी अत्रे और पीयूष पूरे
कब हुई शादी? - साल 2003
कब हुआ तलाक? - साल 2025
कितने साल चली शादी? - 22 साल
‘भाभी जी घर पर हैं’ में अंगूरी भाभी का किरदार निभाने वालीं एक्ट्रेस शुभांगी अत्रे का तलाक काफी चर्चा में रहा था। उनकी और उनके पति पीयूष पूरे की साल 2003 में शादी हुई थी। शादी के 22 साल बाद दोनों ने अलग होने का फैसला लिया। उन्होंने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि उनके पति की शराब की लत ने उनके रिश्ते को बर्बाद कर दिया था। दुखद बात ये रही कि तलाक के कुछ ही समय बाद उनके एक्स हस्बैंड पीयूष पूरे का बीमारी के कारण निधन हो गया था।
सिंपल कौल और राहुल लुंबा
कब हुई शादी? - साल 2010
कब हुआ तलाक? - साल 2025
कितने साल चली शादी? - 15 साल
‘शरारत’ और ‘जिद्दी दिल माने ना’ फेम एक्ट्रेस सिंपल कौल ने सितंबर 2025 में ऑफिशियली इस बात का ऐलान किया था कि वह अपने पति राहुल लुंबा से अलग हो रही हैं। बता दें, दोनों की साल 2010 में शादी हुई थी। शादी के 15 साल बाद उन्होंने अलग होने का फैसला लिया था।
वंदना लालवानी और अमन वर्मा
कब हुई शादी? - साल 2016
कब हुआ तलाक? - अर्जी डाली है
कितने साल चली शादी? - नौ साल
अमन वर्मा और वंदना लालवानी टीवी के जाने-माने एक्टर्स हैं।अमन और वंदना की पहली मुलाकात साल 2014 में 'हम ने ली है-शपथ' की शूटिंग के दौरान हुई थी। उन्होंने 2015 में सगाई की और फिर साल 2016 में शादी के बंधन में बंध गए। शादी के नौ साल बाद वंदना ने अमन से अलग होने का फैसला लिया है और तलाक की अर्जी डाली है।
जूही परमार और सचिन श्रॉफ
कब हुई शादी? - साल 2009
कब हुआ तलाक? - साल 2018
कितने साल चली शादी? - नौ साल
जूही परमार और सचिन श्रॉफ 'कुमकुम' फेम जूही परमार ने साल 2018 में सचिन श्रॉफ से तलाक लिया था। दोनों की एक बेटी है जिसकी कस्टडी जूही के पास है। सचिन अब अपनी दूसरी शादी में खुश हैं।
