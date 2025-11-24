23 साल रिलेशन में रहने के बाद अश्लेषा और संदीप ने अचानक की शादी, इस मंदिर को बताया प्रेरणा

संक्षेप: टीवी सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू और अनुपमा में काम कर चुकी एक्ट्रेस अश्लेषा ने 23 साल लंबे रिलेशनशिप के बाद आखिरकार एक्टर संदीप बसवाना से शादी कर ली है। एक्टर्स ने शादी के पीछे का कारण भी बताया।

टीवी सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी में नजर आई एक्ट्रेस अश्लेषा सावंत और संदीप बसवाना ने 23 साल तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद आखिरकार शादी कर ली है। दोनों ने 16 नवंबर 2025 को वृंदावन के चंद्रोदय मंदिर में सात फेरे लिए। ये शादी बेहद ही प्राइवेट रखी गई थी जिसमें परिवार और कुछ करीबी लोग ही शामिल थे। दोनों पिछले 23 सालों से एक दूसरे के साथ थे। कई इंटरव्यू में कपल ने बताया था कि उन्हें शादी की कोई इच्छा नहीं है। वो उम्र भर एक दूसरे के साथ ऐसे ही रहना चाहते हैं। लेकिन फिर एक मंदिर और भगवान में आस्था रखने की वजह से इनका मन बदल गया। अश्लेषा 44 साल की हैं और संदीप 27 के। दोनों ने इतने साल साथ रहने के बाद अब शादी की।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

शादी का पोस्ट दोनों ने शादी की तस्वीरें शेयर कर फैंस को हैरान कर दिया। इन तस्वीरों में अश्लेशा गुलाबी रंग की साड़ी में नजर आ रही हैं। वहीं संदीप ने शेरवानी पहनी हुई है। कपल ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, “और बस ऐसे ही, हमने एक नए चैप्टर में कदम रख दिया है, मिस्टर और मिसेज…ट्रेडिशन ने हमारे दिलों में अपनी जगह बना ली। हम सभी प्यार और आशीर्वादों के लिए शुक्रगुजार हैं।”

इसलिए की शादी संदीप ने 23 साल बाद अचानक शादी करने के बारे में ईटाइम्स से बातचीत की। उन्होंने कहा, "अश्लेषा और मैंने अप्रैल में वृंदावन का दौरा किया था और वहां के राधा कृष्ण मंदिरों से हमारा गहरा जुड़ाव महसूस हुआ। उस जर्नी ने हमें 23 साल साथ रहने के बाद शादी करने के लिए प्रेरित किया। हमारे माता-पिता सबसे ज्यादा खुश हैं। वो लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे थे। हम इसे सादगी से करना चाहते थे, और भगवान कृष्ण के मंदिर में शादी करने से बेहतर क्या हो सकता था।"

परिवार में खुशी आगे एक्ट्रेस अश्लेषा ने कहा कि वह अपने जीवन के प्यार से शादी करके बेहद खुश हैं। उन्होंने कहा, "वृंदावन एक आदर्श जगह थी। जब हम वहां गए तो हमने एक गहरा जुड़ाव महसूस किया। यह एक सहज, अचानक लिया गया फैसला था, और हमने इसे सिर्फ अपने परिवारों के साथ निजी रखने का फैसला किया।" संदीप ने यह भी कहा कि वह और अश्लेषा कई सालों तक साथ रहने के बावजूद शादी न करने के सवालों का जवाब देते-देते थक गए थे। उन्होंने कहा, "मेरे मन में, अश्लेषा और मैं हमेशा से ही शादीशुदा थे। मुझे कुछ भी अलग महसूस नहीं हो रहा है।"