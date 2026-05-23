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अगले 24 घंटे क्रूशियल…शोएब इब्राहिम के पिता ICU में भर्ती, एक्टर ने फैंस से की दुआ करने की बात

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
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टीवी एक्टर शोएब इब्राहिम ने एक पोस्ट शेयर कर अपने पिता की तबीयत के बारे में बताया है। शोएब ने बताया कि उनके पिता के लिए अगले 24 घंटे बहुत ही क्रूशियल होने वाले हैं। एक्टर ने फैंस से प्रार्थना करने की बात कही है।

अगले 24 घंटे क्रूशियल…शोएब इब्राहिम के पिता ICU में भर्ती, एक्टर ने फैंस से की दुआ करने की बात

टीवी एक्टर शोएब इब्राहिम के पिता की तबीयत खराब है और उन्होंने अपने फैंस से प्रार्थना करने की बात कही है। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए बताया है कि उनके पिता को दोबारा स्ट्रोक हुआ है। वो ICU में भर्ती है और अगले 24 घंटे बहुत क्रूशियल होने वाले हैं। शोएब ने आगे रिक्वेस्ट की है कि उनके पिता के लिए प्रार्थना की जाए। शोएब के पिता पहले भी हेल्थ से जुड़ी समस्याओं को लेकर परेशान रहे हैं। अब एक और उन्हें स्ट्रोक ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं।

शोएब का पोस्ट

शोएब ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक स्टोरी शेयर करते हुए लिखा ‘आपकी प्रार्थना और दुआओं की जरूरत है। पापा को आज सुबह फिर से स्ट्रोक हुआ है और वो हॉस्पिटल के ICU वार्ड में हैं। प्लीज आप उन्हें अपनी प्रार्थनाओं में शामिल करें। अगले 24 घंटे बहुत क्रूशियल हैं।’

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shoaib ibrahim father

पहले भी बिगड़ी तबीयत

ये कोई पहली बार नहीं है जब शोएब के पिता की तबीयत बिगड़ी हो। साल 2021 उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हुआ था और उस समय भी उन्हें ICU में रखा गया था। उस समय भी शोएब और दीपिका कक्कड़ ने पिता के लिए प्रार्थना करने की बात कही थी। अब एक बार फिर स्ट्रोक के बाद वो ICU में हैं। इस स्ट्रोक के बाद उनकी बॉडी का आधा हिस्सा पैरालाइज हो गया था।

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दीपिका की कैंसर की जंग

शोएब और उनके परिवार के लिए पिछले एकाध साल मुश्किलों भरे रहे हैं। दीपिका कक्कड़ स्टेज 2 लीवर कैंसर से जूझ रही थीं। उन्हें एक बड़ी सर्जरी से भी गुजरना पड़ा था। अब वो ट्यूमर फ्री हैं। दीपिका लगातार अपनी हेल्थ जर्नी के बारे में यूट्यूब पर बताती रही हैं। उनके वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें अपना सपोर्ट भेजा था।

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बेटे के लिए लिया था स्टैंड

बता दें, शादी के बाद दीपिका को एकाध टीवी शो में ही देखा गया था। मां बनने के बाद उन्होंने काम से लंबा ब्रेक लिया। लेकिन अपने फैंस के साथ यूट्यूब पर जुड़ी रहीं। एक्ट्रेस ने अपनी प्रेग्नेंसी जर्नी भी शेयर की थी। दीपिका और शोएब ने बेटे रूहान के लिए आए नेगेटिव कमेंट पर भी चुप्पी तोड़ी थी।

Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas

परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।


एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।


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