राजीव खंडेलवाल ने कहा- मां के कैंसर के लक्षणों को समझ नहीं पाया था, कमर में…
Rajeev Khandelwal: राजीव खंडेलवाल ने बताया कि उन्हें आज भी इस बात का अफसोस होता है कि वह अपनी मां के कैंसर के शुरुआती लक्षणों को पहचान नहीं पाए थे।
Rajeev Khandelwal: साेनी लिव के नए रिएलिटी शो 'तुम हो ना' को टीवी एक्टर राजीव खंडेलवाल होस्ट कर रहे हैं। राजीव मदर्स डे स्पेशल एपिसोड में इमोशनल हो गए। उन्होंने 'तुम हो ना' के लेटेस्ट एपिसोड में बताया कि उन्हें इस बात का आज भी अफसोस होता है कि वह अपनी मां के कैंसर के शुरुआती लक्षणों को पहचान नहीं पाए। उन्होंने कहा, ‘मैं काफी हद तक खुद को गुनाहगार समझता हूं क्योंकि मम्मी की बॉडी जो सिम्प्टम्स शो कर रही थी मैं उन्हें तब समझ नहीं पाया था।’ (ये भी पढ़ें: 8 मई के दिन थिएटर्स में 6 फिल्में हो रही हैं रिलीज, यहां देखिए लिस्ट)
राजीव ने बताए अपनी मां के कैंसर के सिम्प्टम्स
राजीव ने लोगों को सलाह दी। उन्होंने कहा, ‘ये शो भारत की सारी महिलाओं को समर्पित है। अगर आपको किसी को भी कभी कमर दर्द की समस्या हो, अगर आपकी भूख कम हो गई हो, अगर आपके पेट में कुछ ब्लोटिंग या गैस जैसी समस्या हो रही है और वो लंबे समय तक चले, तो प्लीज जाकर अपना टेस्ट करवाएं।’ (ये भी पढ़ें: पवन सिंह की पत्नी ने मांगी 10 करोड़ की एलिमनी, बताई इसके पीछे की स्ट्रैटेजी)
राजीव की मां को कौन-सा कैंसर हुआ था?
राजीव ने आगे कहा, ‘ओवेरियन कैंसर को कंट्रोल कर सकते हैं। मैं अपनी मम्मी का ओवेरियन कैंसर कंट्रोल नहीं कर पाया, लेकिन आप कर सकते हैं इसलिए अपने हास पास रहने वाली महिलाओं का ध्यान रखिए और लापरवाही नहीं करिएगा।’ (ये भी पढ़ें: मोटी बा कहती हैं- सबको मां बनना श्रुति जी से सिखना चाहिए, बा का करती हैं अपमान)
मां के निधन के बाद राजीव ने लिखा था इमोशनल नोट
राजीव खंडेलवाल की मां ने डेढ़ साल तक कैंसर से लड़ाई लड़ीं और फिर साल 2018 में इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गईं। एक्टर ने साल 2018 में अपनी मां के दुखद निधन के बारे में अपने फैंस को बताते हुए सोशल मीडिया पर लिखा था, ‘मेरी मां परसों कैंसर से डेढ़ साल की लंबी लड़ाई के बाद गुजर गईं। हमने साथ में लड़ाई लड़ी, हमने साथ में उम्मीद की, लेकिन हम इससे एक साथ बाहर नहीं आ सके। मैं और मेरा परिवार ठीक हैं। हमने ये सच मान लिया है कि अब मां इस दुनिया में नहीं रहीं, लेकिन वह अब मेरे अंदर हमेशा जिंदा रहेंगी।’ (ये भी पढ़ें: OTT पर हैं ये 15 बेस्ट थ्रिलर फिल्में, सोशल मीडिया पर लोग एक-दूसरे को कर रहे हैं रिकमंड)
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
करियर का सफर
वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।
पढ़ाई-लिखाई (Education)
वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।
खासियत और हुनर (Expertise)
एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।
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वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।और पढ़ें
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