10 साल का था ये एक्टर, छुट्टी मनाने गया था घर, फिर हुआ हादसा और चली गई जान

संक्षेप: मनोरंजन की दुनिया में जहां हर तरफ रोशनी और चकाचौंध होती है, वहां कभी-कभी ऐसे अंधेरे हादसे होते हैं जो बरसों तक लोगों के जहन से नहीं निकलते। आज हम आपको ऐसे ही एक हादसे के बारे में बताने जा रहे हैं।

टीवी इंडस्ट्री में कभी एक 10 साल का मासूम बच्चा था, जिसकी मुस्कान देखते ही दिल ठहर सा जाता था। चेहरे पर ऐसी सादगी और आंखों में ऐसा उजाला कि कैमरा खुद-ब-खुद उसी पर टिक जाता। हालांकि, साल 2025 में हुए एक हादसे में इस मासूम बच्चे की मौत हो गई थी। कैसे आइए बताते हैं।

एक्टर का नाम वीर शर्मा, जिसे लोग प्यार से ‘वीर हनुमान’ कहते थे, सेट की रौनक था। जब वह गदा लेकर खड़ा होता, तो बड़े-बड़े कलाकार भी उसे देखते रह जाते थे। एक दिन वह शूटिंग से छुट्टी लेकर अपने घर कोटा (राजस्थान) गए थे। वीर अपने बड़े भाई के साथ खेल रहे थे और तभी घर में छोटा सा शॉर्ट सर्किट हुआ। इस शॉर्ट सर्किट की वजह से पल भर में पूरे घर में आग लग गई।

किसने बाहर निकाला? पड़ोसियों ने जब घर से धुआं निकलते देखा तो वे दोनों बच्चों को बचाने भागे। उन्होंने जैसे-तैसे करके बच्चों को घर से बाहर निकाला और पास वाले अस्पताल लेकर गए।

कौन-कौन बचा? डॉक्टर ने बताया कि दम घुटने की वजह से बच्चों की मौत हो गई है। कहा जाता है कि वीर को संभलने का मौका तक नहीं मिला। पर्दे पर राक्षसों से लड़ने वाला वो नन्हा योद्धा, असल जिंदगी में आग की बेरहम लपटों से हार गया था।