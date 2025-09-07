कोर्ट ने आशीष कपूर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा, एक्टर पर लगा है रेप का आरोप

टीवी एक्टर आशीष कपूर की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। तीस हजारी कोर्ट ने मोलक्की फेम एक्टर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। एक्टर पर महिला के साथ बलात्कार का आरोप है।

'सात फेरे', 'सावित्री' और 'मोलक्की' जैसे टीवी शोज का हिस्सा रह चुके एक्टर आशीष कपूर को कोर्ट ने पूछताछ के बाद 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आशीष कपूर पर एक महिला ने हाउस पार्टी के दौरान बाथरूम में ले जाकर उसके साथ रेप करने का आरोप लगाया है। आशीष को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में शनिवार को लिंक ज्युडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास (JMFC) पायल सिंघवी के सामने पेश किया गया था। आशीष के खिलाफ 11 अगस्त को रेप, गैंग रेप और चोट पहुंचाने जैसे आरोपों की धाराओं के साथ FIR दर्ज की गई थी।

महिला का आरोप, पार्टी में बुलाया और फिर.. पुलिस कंप्लेंट के मुताबिक पीड़ित महिला को आशीष के पड़ोस में एक पार्टी में इनवाइट किया गया था। महिला का आरोप है कि पार्टी में उसे ड्रिंक में कोई नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया गया और वह बेहोश हो गई। इसके बाद उसे घसीटकर टॉलयलेट में ले जाया गया और उसके साथ गैंग रेप किया गया। आशीष को पुलिस ने 2 सितंबर को पुणे में शिकायत के आधार पर गैंग रेप के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने बताया कि पीड़ित महिला ने पहले दूसरे लोगों के नाम लिए थे लेकिन बाद में उसने बयान बदल दिया और सिर्फ आशीष पर आरोप लगाया।