कोर्ट ने आशीष कपूर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा, एक्टर पर लगा है रेप का आरोप

टीवी एक्टर आशीष कपूर की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। तीस हजारी कोर्ट ने मोलक्की फेम एक्टर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। एक्टर पर महिला के साथ बलात्कार का आरोप है।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानSun, 7 Sep 2025 08:00 AM
'सात फेरे', 'सावित्री' और 'मोलक्की' जैसे टीवी शोज का हिस्सा रह चुके एक्टर आशीष कपूर को कोर्ट ने पूछताछ के बाद 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आशीष कपूर पर एक महिला ने हाउस पार्टी के दौरान बाथरूम में ले जाकर उसके साथ रेप करने का आरोप लगाया है। आशीष को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में शनिवार को लिंक ज्युडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास (JMFC) पायल सिंघवी के सामने पेश किया गया था। आशीष के खिलाफ 11 अगस्त को रेप, गैंग रेप और चोट पहुंचाने जैसे आरोपों की धाराओं के साथ FIR दर्ज की गई थी।

महिला का आरोप, पार्टी में बुलाया और फिर..

पुलिस कंप्लेंट के मुताबिक पीड़ित महिला को आशीष के पड़ोस में एक पार्टी में इनवाइट किया गया था। महिला का आरोप है कि पार्टी में उसे ड्रिंक में कोई नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया गया और वह बेहोश हो गई। इसके बाद उसे घसीटकर टॉलयलेट में ले जाया गया और उसके साथ गैंग रेप किया गया। आशीष को पुलिस ने 2 सितंबर को पुणे में शिकायत के आधार पर गैंग रेप के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने बताया कि पीड़ित महिला ने पहले दूसरे लोगों के नाम लिए थे लेकिन बाद में उसने बयान बदल दिया और सिर्फ आशीष पर आरोप लगाया।

पुलिस ने पहले मांगी थी 5 दिन की हिरासत

आशीष की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने मामले की जांच करने, मोबाइल फोन बरामद करने और एक्टर का पोटेन्सी टेस्ट करने के लिए अर्जी दायर करते हुए हुए पांच दिन की हिरासत की मांग की थी। साथ ही पुलिस ने आरोपियों की भूमिका जांचने के लिए उन्हें पुणे ले जाने की भी मांग की गई थी। कोर्ट ने 3 सितंबर को जांच के लिए आशीष को 4 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। उन्हें 7 सितंबर को कोर्ट में पेश किया जाना था, लेकिन पुलिस ने एक दिन पहले ही पेश कर दिया।

