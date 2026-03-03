Tumm Se Tumm Tak: पुष्पा को पता चली आर्य की सच्चाई, खुद तोड़ देगी बेटी अनु का घर

Tumm Se Tumm Tak: पुष्पा को पता चली आर्य की सच्चाई, खुद तोड़ देगी बेटी अनु का घर
टीवी सीरियल तुम से तुम तक में पुष्पा खुद अपनी बेटी और आर्य का रिश्ता तोड़ने वाली है। पुष्पा को आर्य की एक बड़ी सच्चाई पता चलने वाली है। जिसके बाद वो खुद आर्य से बेटी को दूर कर देंगी। ये ट्विस्ट कहानी बदलने वाला है।
टीवी सीरियल तुम से तुम तक में आर्यवर्धन और मीरा के भेजे गए पहलवान के बीच कुश्ती शुरू हो गई है। दररसल, स्पोर्ट्स डे के दिन आर्य, गोपाल को खुश करने के लिए सभी खेलों में भाग ले रहे थे। आर्य ने सभी में जीत भी हासिल की। लेकिन अंत में रघुवीर, आर्य को चैलेंज करता है कि उन्हें उनके लाए हुए पहलवान को टक्कर देनी होगी। आर्य बिना सोचे पहलवान से लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन इस लड़ाई की शुरुआत बुरी होती है। वहीं अनु की मम्मी पुष्पा नए एपिसोड में आर्य संग अपनी बेटी की शादी के लिए मना करने वाली है। इस ट्विस्ट के बारे में हम आगे बात करने वाले हैं।
पहलवान से ली टक्कर
आर्य और पहलवान के बीच मुकाबला शुरू होता है। शुरुआत में तो पहलवान अपनी ताकत का इस्तेमाल कर आर्य को हराने की कोशिश करता है। आर्य को चोटें भी आती हैं। तभी अनु अपने आर्य सर को सबके सामने गले लगा लेती है। अनु कहती है कि उन्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आर्य ने चैलेंज स्वीकार कर लिया है अब वो पीछे नहीं हटना चाहते। वहीं ऐसे आर्य को सबके सामने गले लगाना मोहल्ले वाले लोगों को अजीब लगता है। वो बातें बनाते हैं कि शायद आर्य की वजह से ही अनु और डॉक्टर मोहित की शादी टूटी थी।
आर्य ने गोपाल का जीता दिल
इसी बीच आर्य अपने दिमाग का इस्तेमाल कर ताकतवर पहलवान को हरा देते हैं। उए देख अनु और पुष्पा खुश होती हैं। लेकिन सबसे ज्यादा खुशी और गर्व गोपाल को होता है और वो खुद आर्य को ट्रॉफी देते हैं। गोपाल को लगने लगता है कि आर्य ने जो 7 दिन का चैलेंज दिया था उसमें वो जीत गए हैं। और इस जीत के बारे में वो अपने परिवार को बताने वाले हैं। गोपाल अब आर्य और अनु के प्यार के आगे झुक जाएंगे और दोनों की शादी के लिए राजी हो जाएंगे। लेकिन दोनों के मिलने से पहले एक तगड़ा ट्विस्ट आने वाला है।
आर्य ने किया था राजनंदिनी का मर्डर?
आने वाले एपिसोड में जलंधर की एंट्री होने वाली है और उसी की वजह से पुष्पा को पता चलेगा कि उनकी आर्य सर ने अपनी पहली पत्नी राजनंदिनी का मर्डर किया था। वो ये बात अनु को बताती है और आर्य से कहती है कि अपनी बेटी की शादी किसी खूनी से नहीं करेंगी। आर्य अपनी बात रखते हुए कहेगा कि उसने ये मर्डर नहीं किया था। उसपर झूठा आरोप लगाया गया था। लेकिन पुष्पा एक बात नहीं सुनती। अब अनु और आर्य फिर से अलग होने वाले हैं।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।
एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ट्रेड एनालिसिस
बॉलीवुड न्यूज, साउथ सिनेमा और टीवी इंडस्ट्री
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
वीडियो स्क्रिप्टिंग और एंकरिंग
ब्रेकिंग और ट्रेंडिंग एंटरटेनमेंट न्यूज़
डिजिटल ऑडियंस इनसाइट्स और कंटेंट स्ट्रैटेजी
