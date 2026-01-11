Tumm Se Tumm Tak: अनु और आर्य का ऐसा वीडियो देख बर्दाश नहीं कर पाएंगे पिता, मीरा ने लगाई आग

संक्षेप: तुम से तुम तक में एक तगड़ा ट्विस्ट आने वाला है। मीरा अनु के पापा को आर्यवर्धन के साथ उसके प्राइवेट मोमेंट का वीडियो दिखाने वाली है। बेटी को आर्य के साथ रोमांटिक होता देख गोपाल भड़क जाएंगे। अनु और आर्य की लव स्टोरी यहीं रुक जाएगी।

टीवी सीरियल तुम से तुम तक में जबरदस्त ट्विस्ट आने वाला है। इस ट्विस्ट के बाद अनु और आर्यवर्धन की जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है। पिछले कुछ एपिसोड में राजनंदिनी का ट्रैक चल रहा था। अनु को राजनंदिनी का सच जानना चाहती थी और आर्य ने खुद उसे बता दिया था कि वो उसकी पत्नी थी जो अब इस दुनिया में नहीं है। ये सच जानने के बाद अनु ने आर्य को गले लगा लिया था। वहीं इस प्राइवेट मोमेंट को मीरा ने अपने फोन में रिकॉर्ड कर किया था। और अब वो इसी सबूत के जरिए आर्य और अनु की जिंदगी बर्बाद करने वाली है।

अनु के पापा को आएगा हार्ट अटैक आर्य ने अनु की साड़ी गिफ्ट कर उसे मिलने के लिए बुलाया था। आर्य ने कहा था वो अपने दिल की बात उससे कहना चाहता है। अनु भी साड़ी पहन आर्य से मिलने पहुंच जाती है। और जैसे ही आर्य अंगूठी के साथ अनु को प्रपोज करने वाला होता है तब ही उसे सबसे दोनों को सबसे बड़ी दुख की बात पता चलती है। अनु को पता चलता है कि उसके पिता को हार्ट अटैक आया है। लेकिन जब उसे पूरी बात पता चलती है तो वो हैरान हो जाती है।