Tumm Se Tumm Tak: अनु और आर्य का ऐसा वीडियो देख बर्दाश नहीं कर पाएंगे पिता, मीरा ने लगाई आग

संक्षेप:

तुम से तुम तक में एक तगड़ा ट्विस्ट आने वाला है। मीरा अनु के पापा को आर्यवर्धन के साथ उसके प्राइवेट मोमेंट का वीडियो दिखाने वाली है। बेटी को आर्य के साथ रोमांटिक होता देख गोपाल भड़क जाएंगे। अनु और आर्य की लव स्टोरी यहीं रुक जाएगी।

Jan 11, 2026 02:10 pm ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
टीवी सीरियल तुम से तुम तक में जबरदस्त ट्विस्ट आने वाला है। इस ट्विस्ट के बाद अनु और आर्यवर्धन की जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है। पिछले कुछ एपिसोड में राजनंदिनी का ट्रैक चल रहा था। अनु को राजनंदिनी का सच जानना चाहती थी और आर्य ने खुद उसे बता दिया था कि वो उसकी पत्नी थी जो अब इस दुनिया में नहीं है। ये सच जानने के बाद अनु ने आर्य को गले लगा लिया था। वहीं इस प्राइवेट मोमेंट को मीरा ने अपने फोन में रिकॉर्ड कर किया था। और अब वो इसी सबूत के जरिए आर्य और अनु की जिंदगी बर्बाद करने वाली है।

अनु के पापा को आएगा हार्ट अटैक

आर्य ने अनु की साड़ी गिफ्ट कर उसे मिलने के लिए बुलाया था। आर्य ने कहा था वो अपने दिल की बात उससे कहना चाहता है। अनु भी साड़ी पहन आर्य से मिलने पहुंच जाती है। और जैसे ही आर्य अंगूठी के साथ अनु को प्रपोज करने वाला होता है तब ही उसे सबसे दोनों को सबसे बड़ी दुख की बात पता चलती है। अनु को पता चलता है कि उसके पिता को हार्ट अटैक आया है। लेकिन जब उसे पूरी बात पता चलती है तो वो हैरान हो जाती है।

आने वाला है तगड़ा ट्विस्ट

दरअसल, मीरा ने अनु और आर्य के प्राइवेट मोमेंट वाला वीडियो अनु के पापा को दिखा देती है। मीरा कहती है कि उनकी बेटी गलत रास्ते पर चल रही है और सका आर्य के साथ अफेयर चल रहा है। ये सुनते ही अनु के पापा को यकीन नहीं होता कि जिस बेटी पर वो सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं, वो पीठ पीछे ये काम कर रही है। मीरा अपने साथ अनु और आर्य की वीडियो भी दिखा देती है। ये सब सुनने के बाद अनु के पापा को हार्ट अटैक आ जाता है। और यहीं अनु और आर्य की लव स्टोरी रुक जाती है। इसके अलावा नए एपिसोड में एक नए किरदार की एंट्री होने वाली है। ये नया किरदार कहानी में तगड़ा ट्विस्ट लेकर आने वाला है।

