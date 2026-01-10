Tumm se Tumm Tak: आर्य-अनु के प्राइवेट मोमेंट का वीडियो लीक करेगी मीरा, ऐसे करेगी दोनों की बदनामी

संक्षेप: Tumm se Tumm Tak: टीवी सीरियल तुम से तुम तक की कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट आने वाला है। मीरा ने आर्य और अनु के प्राइवेट मोमेंट के पाल को रिकॉर्ड कर लिया है। अब वो अनु की बदनामी के लिए वीडियो लीक कर देगी। इसके अलावा अनु की जिंदगी में होने वाली है नए शख्स की एंट्री।

टीवी सीरियल तुम से तुम तक में अब तक का सबसे मज़ेदार ट्रैक चल रहा है। इस ट्रैक को शो की ऑडियंस पसंद कर रही है। दरअसल हाल में दिखाया गया था कि आर्यवर्धन की पहली शादी के बारे में जानकर अनु को धक्का लगा था। वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि उसके आर्य सर ने अपनी शादी की इतनी बड़ी बात उससे छुपाई थी। सच जानने के बाद अनु ने आर्य से दूरी बना ली थी और उनकी पत्नी राजनंदिनी से माफी मांगने उनके घर तक पहुंच गई थी। लेकिन अब अनु को पूरा सच पता चल गया है। और वो आर्य के करीब भी आ गई है। लेकिन मीरा दोनों के इस रोमांस में बाधा डालने वाली है।

प्राइवेट मोमेंट का वीडियो वायरल करेगी मीरा दरअसल नए एपिसोड में दिखाया जाएगा कि आर्य अनु को बताएगा कि पत्नी राजनंदिनी की डेथ 20 साल पहले हो चुकी है। अनु अपनी गलती पर शर्मिंदा होते हुए कहेगी कि 20 साल से आप अपने पहले प्यार को नहीं भुला पाए हैं। समाज के लिए वो मिसाल है। इतना कहते ही अनु अपने आर्य सर को गले लगा लेगी। आर्य भी खुद को रोक नहीं पाएगा। दोनों के इन निजी पलों को मीरा अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेगी। मीरा कहती है कि वो आर्य को अनु का कभी नहीं होने देगी। मीरा अनु की बदनामी करने के लिए वीडियो वायरल करने की प्लानिंग करेगी।

आर्य करेगा अनु को प्रपोज? आने वाले एपिसोड में एक खास सीन भी आने वाला है। आर्य, अंगूठी के साथ अनु को प्रपोज करने वाला है। आर्य, झंडे से ग्रैंड अरेंजमेंट करने की बात कहता है। वहीं अनु भी अपने आर्य सर से दिल की बात कहने के लिए साड़ी पहनती है और गुलाब का फूल लेकर मिलने जाती है। अनु को साड़ी में देख आर्य के होश उड़ जाते हैं।