Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

Tumm Se Tumm Tak: अनु को पता चलेगा आर्य का नया झूठ, शादी से करेगी इनकार, गोपाल होंगे हैरान

Feb 28, 2026 02:40 pm ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सीरियल तुम से तुम तक की कहानी में अब एक  नया ट्विस्ट आने वाला है। गोपाल, आर्य से बेटी अनु की शादी के लिए राजी हो जाएंगे। लेकिन अनु को आर्य के एक ऐसे सच के बारे में पता चलेगा जिसके बाद वो खुद ही शादी से इनकार कर देगी।

Tumm Se Tumm Tak: अनु को पता चलेगा आर्य का नया झूठ, शादी से करेगी इनकार, गोपाल होंगे हैरान

टीवी सीरियल तुम से तुम तक की कहानी में अब कहानी तगड़ा मोड़ लेने वाली है। आर्यवर्धन और अनु की लव स्टोरी शादी तक पहुंचने ही वाली होती है कि तभी एक ट्विस्ट आ जाएगा। इस ट्विस्ट में अनु को आर्य के बारे में एक और सच पता चलेगा। इस सच को जानने के बाद अनु खुद शादी की रोक देगी। वो कहेगी कि पहले उसे आर्य की इस सच्चाई को पूरी तरह से जानना है, उसके बाद ही वो शादी के लिए हां कहेंगी। वहीं आर्य एक बार फिर से अनु का भरोसा जीतने के लिए स्ट्रगल करते दिखेंगे।

गोपाल हुए आर्य से इम्प्रेस

दरअसल, तुम से तुम तक के पिछले एपिसोड में देखा होगा कि आर्य ने गोपाल को 7 दिनों का चैलेंज दिया था कि वो उन्हें अनु से शादी के लिए मना लेंगे। आर्य, गोपाल के साथ डिनर पर भी जाएंगे। यहां गोपाल साफ कह देते हैं कि वो अपना बिल खुद भरेंगे। लेकिन आर्य की एक बात उनके दिल को छू जाती है। आर्य कहते हैं कि जब वो उनके दामाद बन जाएंगे तो ये सब वो खुद करेंगे। गोपाल चेहरे से गुस्सा दिखाते हैं। लेकिन अंदर ही अंदर वो आर्य की इस बात से खुश होते हैं। और अंत में आर्य को अपने दामाद के रूप में स्वीकार करने के लिए मान जाते हैं।

ये भी पढ़ें:एक्टर ओम शिवपुरी की बेटी थी गोविंदा की हीरोइन, फ्लॉप हुआ करियर

रजनी आंटी भी मान गई

इसके बाद पुष्पा, अनु से कहती है कि रजनी को उनके रिश्ते का पता चल गया है और वो आर्य के साथ शादी के खिलाफ है। लेकिन अनु कहती है कि वो खुद अपनी रजनी आंटी को खुद ही मनाएंगी। अनु रजनी को साफ कह देती है कि वो आर्य से प्यार करती है। अनु की बातें सुनने के बाद रजनी भी इस रिश्ते के लिए राजी हो जाती है।

ये भी पढ़ें:इस दुनिया में नहीं रहे रियलिटी शोज के ये विनर्स, एक की 19 साल की उम्र में गई डेथ

ये ट्विस्ट बदल देगा कहानी का प्लॉट

आने वाले एपिसोड में गोपाल कहेंगे कि वो अनु और आर्य के प्यार के आगे हार गए हैं। वो समझ गए हैं कि उनकी अनु को आर्य से अच्छा लड़का नहीं मिल सकता है। गोपाल कहते हैं कि अब वो शादी के लिए तैयार हैं। लेकिन तभी अनु ट्विस्ट ले आती है। अनु कहती है कि वो अभी आर्य से शादी नहीं कर सकती है। अभी उसे पूरा सच जानना है। दरअसल, अनु के हाथ एक रिसीट लगेगी जिसका कनेक्शन आर्य की पहली पत्नी राजनंदिनी से होता है। अनु, आर्य से पूरा सच जानने की बात कहती है। आर्य भी हैरान हो जाता है। आर्य कहेगा कि अब वो अनु का भरोसा पूरी तरह से जीतने के बाद ही शादी करेगा।

ये भी पढ़ें:गुलजार के डायरेक्शन में बनी इन 10 फिल्मों को IMDb पर मिली शानदार रेटिंग
Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas

परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।


एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।


खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ट्रेड एनालिसिस
बॉलीवुड न्यूज, साउथ सिनेमा और टीवी इंडस्ट्री
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
वीडियो स्क्रिप्टिंग और एंकरिंग
ब्रेकिंग और ट्रेंडिंग एंटरटेनमेंट न्यूज़
डिजिटल ऑडियंस इनसाइट्स और कंटेंट स्ट्रैटेजी

और पढ़ें
Tumm Se Tumm Tak Niharika Chouksey Sharad Kelkar

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।