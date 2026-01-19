Tumm Se Tumm Tak: अनु के लिए आएगा डॉक्टर मोहित का रिश्ता, झेंडे के हाथ लगा मीरा के खिलाफ सबूत

संक्षेप: Tumm Se Tumm Tak टीवी सीरियल तुम से तुम तक में ट्विस्ट आ गया है। झेंडे को पता चल गया है कि अनु को बदनाम करने वाली मीरा है। अब वो सिमरन के साथ मिलकर गोपाल का फोन ढूंढने की कोशिश में है। नए एपिसोड में आर्य, मीरा को बड़ी सजा देते दिखेगा।

टीवी सीरियल तुम से तुम तक की कहानी में तगड़ा ट्विस्ट आ गया है। अनु के पापा गोपाल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए हैं। और उन्होंने घर आते ही अनु पर पाबंदी लगा दी है। सबसे बड़ी रोक ये है कि उसे आर्यवर्धन से मिलने की इजाजत नहीं है। अब पुष्पा और गोपाल जल्द से जल्द अनु की शादी कर देना चाहते हैं। वो इस बदनामी से बचना चाहते हैं कि अनु अपनी उम्र से इतने बड़े आर्य से प्यार करती हैं। इस बीच गोपाल की तबीयत का हाल चाल लेने हॉस्पिटल से डॉक्टर मोहित घर आएंगे। चेक-अप के बाद जब अनु डॉक्टर मोहित को छोड़ने बाहर निकलेगी तभी गोपाल उअर पुष्पा डॉक्टर मोहित को ही अपना होने वाला दामाद मान लेते हैं।

आर्य पर हुआ हमला दूसरी तरफ अनु से बिना मिले आर्य रह नहीं पा रहा है। वो अपनी सारी सिक्यूरिटी छोड़ कर अनु से मिलने चांदनी चौक पहुंच जाता है। आर्य जैसी ही अपनी गाड़ी से बाहर आता है पीछे से एक अनजान शख्स रोड से हमला कर देता है। आर्य वहीं बेहोश हो जाता है। इसी बीच डॉक्टर मोहित के साथ अनु भी वहां पहुंच जाती है और आर्य को हॉस्पिटल लेकर जाती है। जब ये बात गोपाल और पुष्पा को पता चलती है तो वो गुस्से में आ जाते हैं। लेकिन बाद में उन्हें एहसास होता है कि आर्य ने भी उनके परिवार की कितनी मदद की थी।

झेंडे के हाथ लगेगा का सबूत कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। दरअसल, आर्य और झेंडे ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर और अनु के पापा गोपाल को उनके रिश्ते के बारे में किसने बताया था। आर्य, झेंडे से वादा लेता है कि वो सच पता ;लगाकर जल्द उसे खबर करे। झेंडेCCTV खंगालने में लग जाता है और उसके हाथ मीरा के खिलाफ के बड़ा सबूत लगता है। CCTV फूटेज में मीरा नजर आ जाती है।