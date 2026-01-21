Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीTumm Se Tumm Tak spoiler aryavardhan will propose anu in kashmir, watch upcoming episod video
Tumm Se Tumm Tak: घुटनों पर बैठकर अनु को शादी के लिए प्रपोज करेगा आर्य, मम्मी-पापा होंगे राजी

Tumm Se Tumm Tak: घुटनों पर बैठकर अनु को शादी के लिए प्रपोज करेगा आर्य, मम्मी-पापा होंगे राजी

संक्षेप:

सीरियल तुम से तुम तक के नए एपिसोड में अनु को पता चलता है कि आर्य का किसी ने किडनैप कर लिया है। आर्य को बचाने के लिए अनु कश्मीर जाएगी। यहीं आर्य, अपनी अनु को शादी के लिए प्रपोज करेगा। 

Jan 21, 2026 04:24 pm ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सीरियल तुम से तुम तक में अनु और आर्यवर्धन की जिंदगी में एक तूफान के बाद कुछ खास पल आने वाले हैं। पुष्पा और गोपाल ने अनु का फोन छीन कर उसे आर्य से दूर रहने की सलाह दी है। लेकिन दोनों ही एक दूसरे से दूर नहीं रह पा रहे हैं। अनु से मिलने के लिए जैसे ही आर्य घर से चांदनी चौक पहुंचता है उस पर हमला हो जाता है। इस हमले के बाद कुछ किडनैपर उसे किडनैप कर कश्मीर ले जाते हैं। ये खबर जब अनु तक पहुंचती है तो उसका रो-रोकर बुरा हाल हो जाता है। और वो आर्य क बचाने के लिए घर में सबसे बड़ा झूठ बोलती है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

आर्य को बचाने कश्मीर जाएगी अनु

दरअसल जब अनु को पता चलता है कि आर्य को किसी ने किडनैप कर लिया है और वो उसे कश्मीर ले गए हैं। तब अनु भी कश्मीर जाने की प्लानिंग करती है। अनु सिमरन और विपिन की मदद लेती है और मम्मी पापा से झूठ बोलकर कश्मीर चली जाएगी। झेंडे अपने दोस्त को बचाने और मीरा भी साथ कश्मीर के लिए रवाना होते हैं। आर्य को कश्मीर में ही बंधक बनाकर रखा जाएगा। आगे एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अनु अपनी जान जोखिम में डालकर आर्य को बचा लेगी। फिर कश्मीर में ही दोनों के प्यार की शुरुआत होगी।

ये भी पढ़ें:रुपाली गांगुली-स्मृति ईरानी जैसी दिग्गज एक्ट्रेसेज पर भारी पड़ी ये हीरोइन
ये भी पढ़ें:जब वी मेट में शाहिद की मां बनीं ये एक्ट्रेस फिल्मी परिवार से रखती हैं ताल्लुक

अनु को घुटनों पर बैठकर आर्य करेगा प्रपोज

आने वाले एपिसोड में अनु को आर्य को बचाने के लिए जद्दोजहद करते दिखाया जाएगा। लेकिन जब अनु सबकी मदद से आर्य की जान बचा लेगी तो फिर दोनों के बीच रोमांस शुरू होगा। आर्य कश्मीर की बर्फीली वादियों में घुटनों पर बैठकर अंगूठी के साथ अनु को प्रपोज करेंगे। अनु के लिए खास सरप्राइज भी होगा। दोनों के इस रोमांटिक ट्रैक को पसंद किया जाएगा।

जालंधर ने करवाया था आर्य पर हमला?

दूसरी तरफ ये पता करने की कोशिश की जाएगी कि आखिर आर्य पर हमला किसने करवाया था। कौन है साजिश के पीछे। पहले जालंधर और फिर डॉक्टर मोहित का नाम भी सामने आएगा। वहीं डॉक्टर लेकिन नए एपिसोड में मेकर्स इसका खुलासा कर ही देंगे।

Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas
ऊषा IIMC नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई के बाद से हिंदी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को कवर कर रही हैं। देसी मार्टीनी के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फिल्मों, वेब सीरीज- शोज़ की समझ रखती हैं। फिल्म रिव्यूज, टीवी गॉसिप्स और मजेदार-क्रिस्प राइटिंग से रीडर्स को पिछले 8 सालों से एंटरटेन करती आई हैं। सेलेब्स इंटरव्यू, एक्सक्लूसिव न्यूज़ आर्टिकल, ट्रिविया, लाइफस्टाइल, वीडियो कंटेंट, स्क्रिप्ट राइटिंग में रुचि है। मधुबाला के दौर से लेकर आलिया भट्ट की फिल्मों तक के सफ़र से अपडेटेड हैं। और पढ़ें
Tumm Se Tumm Tak Niharika Chouksey Sharad Kelkar

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।